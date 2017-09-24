Kentsel dönüşümden golf sahası çıktı

İstanbul Ataşehir Belediyesi'nin vizyon projelerinden olan “Atapark” adını verdiği kent parkı, Emekevler'de yapılacak ve bölge New York'taki Central Park gibi olacaktı. Bunun için önce Ataşehir Emekevler'de yerinde kentsel dönüşüm projesi gerçekleştirildi. Toplam 164 dönümlük arazi 3 parsele bölündü. 58 dönümlük 3374 ada 1 parsel konut alanı ilan edildi. Bu parselin bir bölümüne 197 eski gecekondu sahibi için konut, diğer bölümüne Trendist Ataşehir projesi inşa edildi. Bu parselin komşuluğunda bulunan 45 dönümlük 3372 ada 1 parsel ile 61 dönümlük 3373 ada 1 parsel yani toplam 106 dönümlük arazi de kent parkı olacaktı. Ataşehir Belediyesi kent parkı için 3 kez ihaleye çıktı. Ancak ihaleler iptal edildi.

GÜL'ÜN DAMADI YAPIYOR

Parka komşu olan ve 11. Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün damadı Mehmet Sarımermer'in sahibi olduğu Solid İnşaat ile K Yapı'nın hayata geçirdiği Trendist projesi satışa sunuldu ancak park ile ilgili bir gelişme olmadı. Projenin ortaklarından K Yapı Yönetim Kurulu Başkanı Murat Karaduman, geçtiğimiz yıl yaptığı açıklamada projeden ev alanlara 110 dönümlük şehir parkına komşu olacaklarını vaat ettiklerini belirterek “Belediye park için 4. kez ihaleye çıkacak. Söz verdik, kimse talip olmazsa bu işi de biz yaparız” demişti. Kullanım hakkı karşılığı her iki parsele kent parkı yapılması için 4. ihale 28 Haziran 2016 tarihinde gerçekleştirildi. Kapalı usul teklif ile gerçekleştirilen ihaleyi Hel Mimarlık Tasarım, Yapı Mühendislik LTD şirketi ve Çalışkan Taşımacılık Otomotiv şirketi aldı. 23 yıllığına kullanım hakkı, 58 milyon 560 bin ve yıllık hasılatın yüzde 1'i karşılığında bu şirketlere verildi.

Kent parkı olarak ayrılan parsellerden 45 dönümlük 3372 ada 1 parseli parka dönüştürmek için çalışmalar başladı.

LÜKS SİTELERE HİZMET

Ancak parsele park yerine golf sahası yapıldı. Sahanın peyzaj düzenlemesi tamamlandı, kaba inşaatı da bitmek üzere. İstanbul halkına hizmet edecek Atapark'ın yarısının golf sahası olması tepkilere neden oldu. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin CHP'li Meclis Üyesi Hüseyin Sağ, “Yeşile hasret kalan bölge halkı bu parktan yararlanacaktı. Halkımız park yerine golf sahasından mı yararlanacak şimdi? Belli ki burada İstanbul halkından çok park alanının çevresinde yükselen Trendist, Arint Park, Manolya Siteleri gibi lüks sitelerin sakinleri düşünülmüş” dedi.

‘KULÜBE ÜYE OLAN OYNAYABİLİR'

Ataşehir Belediyesi'nden konuyla ilgili yapılan açıklamada, ilçenin bu bölgesinde yaşayan vatandaşların spor faaliyetlerine yönelik talepleri bulunduğuna dikkat çekildi. Golf sporunun, yeşille iç içe oynanan sporların başında geldiği belirtilerek “Kendi doğası gereği yeşil alan olan ve içerisinde gölet gibi görsel süsler barındıran bir golf sahasının, parkın engebeli olan topoğrafik yapısını ve fonksiyonel yapısını bozmadan Ataşehir'e prestij katacağı düşünüldü. Golf Şehir Kulübü'ne üye olan herkes golf oyununu oynayabilecek. Kent Park'ta sadece golf sahası değil aynı zamanda 5 bin kişilik doğal zemin üzerine açık hava konser alanı da bulunacak. Yürüyüş parkurları, bisiklet yolları da barındıran projede, ayrıca çocuklar için yaklaşık 4 bin metrekare açık oyun-aktivite alanı bulunacak” denildi.