Kentlerin kokuları Alanya’da buluştu 

YASEMİN Arı Gürel ile Mahmutlar Kılıçarslan İlkokulu Müdiresi Fatma Ayan önderliğinde hayata geçirilen ‘Şehirler ve Kokular’ adlı proje kapsamında Türkiye’nin 81 ilinden 113 öğretmen, 210 öğrenci ve 78 veli bugün Alanya’ya geldi. Alanya’nın ev sahipliğinde bugün saat 10’da başlayan festival 29 Ekim’e kadar devam edecek. Projenin bir diğer önemli yönü de köylerinden, şehirlerinden daha evvel hiç ayrılmamış çocukların keşif heyecanları oldu. Birbirinden güzel kokular, birbirinden lezzetli yiyecekler stantlarda Alanyalılarla buluştu.

AK KADINLARDAN PROJEYE DESTEK SAĞLADI

Ak Parti Kadın Kolları Başkan Vekili Müge Öztekin festivale ilişkin yaptığı açıklamada “Şehitlerimiz adına yapılan bir program ve biz böyle programlara her daim en önde katılıyoruz. Sosyal sorumluluk projelerine karşı çok hassasız. Fatma Ayan hocamız bu etkinliği düşünmüş, 81 ilden kokular almış. Mükemmel bir proje üretmiş. Çocuklarımız için bir okulun böyle bir projeyi başlatmış olması biz kadınları çok mutlu etti. Çünkü çocukları yetiştiren kadınlar. Dolayısıyla çok güzel bir sosyal sorumluluk projesi olduğunu düşünüyoruz. Biz de ekip arkadaşlarımızla hep birlikte mümkün olduğu kadar bu projeye destek vermeye çalışacağız. İnşallah bütün halkımız da bizimle birlikte bu projeye destek sağlar’ ifadelerini kullandı.