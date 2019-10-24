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Kent Konseyi'nden 'Dijital' çağrısı 

Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’in katılımıyla kahvaltıda bir araya geldi

GÜNCEL 24.10.2019, 21:46 24.10.2019, 21:58
Kent Konseyi'nden 'Dijital' çağrısı 
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KAHVALTI organizasyonunda Alanya konuşuldu. Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu üyelerine belediye faaliyetleri hakkında bilgi veren Başkan Yücel, sivil toplum kuruluşlarının önemine dikkat çekti. Yücel, planlanan etkinliklerin ve organizasyonların işbirliği içinde gerçekleşmesinin Alanya adına daha faydalı olacağını dile getirdi. Kahvaltı sonrası Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu, Nurhan Özcan başkanlığında aylık olağan yürütme kurulu toplantısını gerçekleştirdi. Toplantı gündeminde, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle düzenlenecek olan fener alayı, Çatalca Alaiye Şehitlerini anma programı, önümüzdeki aylarda yapılması planlanan etkinlikler görüşüldü. Alanya turizmi ve tanıtımı için dijitalleşmenin önemine değinen yürütme kurulu, şehre gelen turistlerin Alanya ile ilgili her türlü bilgiye kolay erişiminin sağlanması ve kentte gerçekleşen etkinliklerin, etkinlik takvimi belirlenerek dijital platformda tanıtımlarının yapılması açısından mobil uygulama sistemine ihtiyaç olduğu görüşüldü. Bağımlılıkla mücadele kapsamında yapılması planlanan etkinlikler ve görev dağılımı da gerçekleştirildi

#kent konseyi
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