Kent Konseyi yürütme kurulu toplandı

TOPLANTIYA Alanya Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet ERKEN, ALTSO Yön.Kur.Üyesi Raşit Sadullahoğlu, ALTİD Yön.Kur.Üyesi Ali Kaptan, ALFOD Başkanı Kerim Coşkun, Mimarlar Odası Yön.Kur.Üyesi Serkan Salvur, Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Aykut, Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Emine SOYKAN, Alanya Kent Konseyi Gençlik Meclisi Başkanı Mücahit KAYA, Alanya Kent Konseyi Genel Koordinatörü Faruk N.Koçak, ALSİAD Yön.Kur.Üyesi Mahmut Köse, Muhtarlar Odası Başkan Vekili Mustafa Bayrak, Alanya Bakkallar ve Bayiiler Odası Başkan Vekili Mustafa Akçocuk, AKPAD Yön.Kur.Üyesi Hidayet Kızıları katılım sağladı.

Toplantıya Alanya Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Müdürü Gıda Mühendisi Sevda Erdoğmuş ve AKTAD Başkanı Fatih Saray eşlik ederek, kasım ayında gerçekleştirilecek olan 7. Altınkepçe Uluslar Arası Yemek Yarışması hakkında Alanya Kent Konseyi Yürütme Kurulu Üyelerini bilgilendirdiler.

07/08/09 Kasım tarihlerinde Alanya Kültür Merkezinde yapılması planlanan yarışmaya yurt dışından on ülkenin katılması bekleniyor. Alanya ve bölge tanıtımına büyük katkı sağlayacak olan yarışma için Alanya Kent Konseyi de katkı sağlayacak.

Alanya Kent Konseyi Yön.Kur.Üyesi Kerim Coşkun, Festivall.com.tr’nin organize ettiği cuma günü başlayacak ve 3 gün (12-13-14 Ekim) sürecek olan Bisiklet Festivali hakkında bilgi verdi. İlk yıl olmasına rağmen büyük ilgi gören festivale şu ana kadar Türkiye’nin dört bir yanından 400’den fazla bisikletçi kayıt yaptırdı. Festival boyunca, etkinlikler, konserler ve bisiklet gezileri düzenlenecek. Alanya’nın tanıtımına büyük katkı sağlayacak festival için ilk pedal Dim Mağarası ve Dim Çayına dönecek.

Başkan Özcan, Alanya Kent Konseyi Sağlık Çalışma Grubu’nun “Mahallemiz Kan Bağışlıyor!” projesi hakkında bilgilendirme yaptı. Proje kapsamında Antalya Büyükşehir Belediyesi, Alanya Belediyesi, ALKÜ EAH, Alanya Müftülüğü ve Kızılay ile işbirliği yapılarak Kızılay’a ulaşamayan vatandaşların ayağına kadar gidilerek mahalle mahalle kan bağışı toplanacağı ve konu ile ilgili olarak muhtarlar ile bir toplantı gerçekleştirileceği bilgisini verdi.

Toplantının gündem maddelerinden biri ise kasım ayında yapılacak olan Alaiye Şehitlerini Anma Etkinlikleri idi. Alanya Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan ve Genel Koordinatör Faruk Nafiz Koçak etkinlikler hakkında bilgilendirme yaptı.

Bir diğer gündem maddesi Alanya’nın devam eden ulaşım sorunu idi. Halktan gelen şikayetler doğrultusunda toplu taşıma araçlarının aşırı kalabalık olması değerlendirildi. Engelli, yaşlı ve çocuklu bireylerin toplu taşıma araçlarında yaşadığı sorunlar dile getirildi ve bu konu ile alakalı araç sürücülerinin eğitim alması gerektiği vurgulandı. Bu konular ile alakalı ilgili kurum ve kuruluşlarla iletişime geçilmesi kararlaştırıldı.

Güncelleme Tarihi: 12 Ekim 2018, 12:25