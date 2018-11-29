Kent Konseyi Yürütme Kurulu toplandı

TOPLANTIYA Alanya Kent Konseyi Genel Sekreteri Mehmet Erken, Alanya Esnaf ve Sanatkarlar Odası Bşk. Nuri Demir, TÜRSAB Başkanı Bilal Korkmaz, ALTSO Yön.Kur.Üyesi Raşit Sadullahoğlu, ALKOD Başkanı Ömer Göker, A.G.C. Yön.Kur.Üyesi Mehmet Çelik, Muhtarlar Odası Başkan Vekili Mustafa Bayrak, Mimarlar Odası Yön.Kur.Üyesi Serkan Salvur, ALSİAD Yön.Kur.Üyesi Mahmut Köse,Alanya Kent Konseyi Genel Koor. Faruk Koçak, Alanya Kent Konseyi Kadın Meclisi Başkanı Ümran Aykut, Alanya Kent Konseyi Engelsiz Kent Meclisi Başkanı Emine Soykan katılım sağladı. Toplantıda Atatürk ve Çatalca Alaiye Şehitlerini Anma Turu değerlendirildi. Kent Konseyi Başkanı Nurhan Özcan Çatalca’da ki anma töreni ve İstanbul’da gerçekleştirilen Alanyalılar Gecesi hakkında bilgi verdi. Organizasyonda 28 kişinin görev aldığını, Alanya kültürünü İstanbul’da yaşatmak amacı ile Alanya’nın yöresel değeri olan ipek böceği kozasından yapılmış portakal çiçeği şeklindeki 1200 adet yaka çiçeğini, Alanya’nın fıstıklı limonatası ile geceye katılan misafirleri karşılamak için fıstıkların kavrulup İstanbul’a götürüldüğünü, aynı zamanda Alanya’dan zeybek ekibi ile Ramazan Kılınçay (Davulcu Ramazan) ve grubunun da Alanya’dan gece için götürüldüğünü belirtti. 3 Aralık Dünya Engelliler Günü için Alanya Belediyesinin organize ettiği etkinlikler hakkında bilgi verildi. Alanya Kent Konseyi ve Engelsiz Kent Meclisi olarak 3 Aralık Pazartesi saat 14:00 de Engelsiz Sanat Atölyesi El Sanatları Sergisi ve 3 aralık Pazartesi saat 16:00 da tiyatroya katılınılacağı belirtildi. 5 Aralık Türk Kadınına Seçme ve Seçilme Hakkının Verilişinin 84. yılı için,her yıl olduğu gibi 5 aralık çarşamba günü saat 12:00’de tüm kurum, kuruluş ve derneklerin kadın temsilcileri ile birlikte resmi tören yapılacağının bilgisi verildi.