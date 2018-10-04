Kent Gündemi’nin konuğu Erdal Sayi

ALANYA’DA Perşembe akşamı ekranlarına yeni bir soluk getiren Ceren Şahin’le Kent Gündemi programına bu hafta Bil Alanya Koleji Kurucusu Erdal Sayi konuk olacak. Eğitim sisteminin, eğitim modellerinin, özel okulların işleyişlerinin konuşulacağı programda, Sayi gazeteci Ceren Şahin’in sorularını yanıtlayacak. Eğitim dolu Kent Gündemi bu akşam saat 19.30’da DİM TV (dimtv.tv) ekranlarında olacak.

ALANYA DİM WEB TV NASIL İZLENİR?

Alanya'da 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye nereden nasıl ulaşılır? İşte o çok kolay yollar: 'Yeni Nesil Televizyon' sloganı ile yayın hayatına başlayan Dim TV'ye, dimtv.tv internet adresinden, Google'a 'Dim TV' yazıp aratarak veya facebook.com/dimtvalanyaadresinden, twitter.com/dimtvalanya adresinden, youtube.com/yenialanyaadresinden kolayca ulaşabilirsiniz. Dim TV'nin küçük boyutlu uygulamasını telefonunuza PlayStore veya AppleStore'dan kolayca indirebilirsiniz. Böylece cep telefonunuza gelecek bildirimlerle canlı yayınları ve haberleri kaçırmazsınız. Ayrıca, Smart TV'lerde tarayıcınıza dimtv.tv yazarak ya da Youtube uygulamasından 'Dim TV' şeklinde aratarak da büyük ekran konforunda, yüksek kalitede Dim TV'yi izleyebilirsiniz. Ayrıca masaüstü bilgisayarınızdan www.yenialanya.com 'a gidip, ana manşet panelinin sağında yer alan "Dim Web TV" logosuna tıklayarak da kolayca Dim TV'ye ulaşabilirsiniz.

Güncelleme Tarihi: 04 Ekim 2018, 17:34