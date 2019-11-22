Kent Gündemi'nde kaçaklar konuşuldu

DİM TV'de (dimtv.tv) her perşembe akşamı saat 20.00'de ekrana gelen Ceren Şahin'le Kent Gündemi'nin dün akşamki canlı yayın konuğu İnşaat Yüksek Mühendisi Pınar Vural'dı. Vural, Alanya'daki kaçaklar, kent disiplini ve kentsel dönüşüme ilişkin çarpıcı açıklamalar yaptı.