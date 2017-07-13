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Kendisi arabanın altında ayakkabısı üstünde kaldı

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin altında kalan yaşlı adam dakikalarca kurtarılmayı bekledi

Kendisi arabanın altında ayakkabısı üstünde kaldı

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin altında kalan yaşlı adam dakikalarca kurtarılmayı bekledi

13 Temmuz 2017 Perşembe 14:43
Kendisi arabanın altında ayakkabısı üstünde kaldı
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YAŞLI  Adam Arabanın Altında Dakikalarca Yardım Bekledi 3 saat önce
Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışırken kamyonetin altında kalan yaşlı adam dakikalarca kurtarılmayı bekledi.

Zonguldak'ta yolun karşısına geçmeye çalışan yaşlı adama kamyonet çarptı. Bir ayağı lastik altında kalan yaşlı adam dakikalarca yardım bekledi.

KAMYONETİN ALTINDA KALDI

Edinilen bilgiye göre kaza sabah saatlerinde  Zonguldak kent merkezinde meydana geldi. Yolun karşısına geçmek isteyen 76 yaşındaki Sebahattin A. bir anlık dikkatsizlik sonucu kamyonet altında kaldı. Ramazan Ş., idaresindeki 34 ZS 4929 plakalı araç sürücüsü Uzunmehmet caddesinden  Gazipaşa caddesi üzerinde yaşlı adamı fark etmemesi üzerine çarptı. Çarpmanın etkisiyle ayağı lastiğin altında sıkışan yaşlı adam dakikalarca yardım bekledi.
SAĞLIK DURUMU İYİ

AFAD,  İtfaiye, 112 ve çevredeki vatandaşlar yardımıyla sıkıştığı yerden kurtuldu. Olay yerine gelen ambulans ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından  Atatürk Devlet Hastanesine kaldırdı. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen Sebahattin A.'nın tedavisi sürüyor.

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