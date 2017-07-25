Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendi

KENDİSİNİ "Mesih" ilan eden eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı evlendi. Mezarcı, geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen evliliğini, sosyal medyadan "Dün Yüce Allah'ın emriyle yapılan Beyt-i Akdes'te ilk cuma kılındı. Allah Kuzusuyla Gelininin, İncil'de haber verilen düğünü gerçekleşti" ifadeleriyle duyurdu.
GÖBEK ATTI, HORON TEPTİ, HALAY ÇEKTİ
Düğünde Hasan Mezarcı'nın havarileri olduğunu söyleyen kişiler göbek attı, horon tepti ve "Şemame" türküsü eşliğinde halay çekti.
Böylece dünyada ilk kez göbek atan, halay çeken "havariler" Türkiye'de kayıtlara geçmiş oldu.
"İNCİL'DE HABER VERİLEN EVLİLİK GERÇEKLEŞTİ"
Hasan Mezarcı, sosyal medya duyurusunda, "İncil'de haber verilen evliliğin gerçekleştiğini" söyledi.
KAPATILAN REFAH PARTİSİ MİLLETVEKİLİYDİ
Hasan Mezarcı'yı kamuoyu Refah Partisi milletvekili olarak hatırlıyor.
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