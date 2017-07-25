Kendini 'Mesih' ilan eden Hasan Mezarcı evlendi

Böylece dünyada ilk kez göbek atan, halay çeken "havariler" Türkiye'de kayıtlara geçmiş oldu. "İNCİL'DE HABER VERİLEN EVLİLİK GERÇEKLEŞTİ"

Düğünde Hasan Mezarcı'nın havarileri olduğunu söyleyen kişiler göbek attı, horon tepti ve "Şemame" türküsü eşliğinde halay çekti.

KENDİSİNİ "Mesih" ilan eden eski Refah Partisi Milletvekili Hasan Mezarcı evlendi. Mezarcı, geçtiğimiz Cuma günü gerçekleşen evliliğini, sosyal medyadan "Dün Yüce Allah'ın emriyle yapılan Beyt-i Akdes'te ilk cuma kılındı. Allah Kuzusuyla Gelininin, İncil'de haber verilen düğünü gerçekleşti" ifadeleriyle duyurdu.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen

Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.



Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan

iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.

İyi Seyirler.