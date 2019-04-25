Kendi ölümünü bilen kahin Nostradamus'un Türkiye kehanetleri

16. yüzyılda yaşamasına rağmen kehanetleri hala çözülmeye çalışılıyor Nostradamus'un. Birbirinden ilginç kehanetleri gerçekleşen Nostradamus, şimdi ise 2019 yılı kehanetleri konuşulmaya başlandı. Nostradamus'un, şifreli 10 bölümden oluşan kitaplarını çözmeye çalışan araştırmacılar bazı kehanetlerin henüz gerçekleşmediğine inanıyor. Pek çoğu 16. yüzyıl da yazılan kehanetlerinin ne olduğunu ve 2019'da gerçekleşip gerçekleşmedikleri merak ediliyor. Nostradamus'un, 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un, 2019 kehanetlerine göre bakın Türkiye'de neler yaşanacak.
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Endonezya'da yakın zamanda meydana gelen depremler sonrası uzmanlar 'kehanet doğru mu olacak' tartışması başladı. Ancak kehanetler İngiliz uzmanları ikiye bölmüş durumda. Zira uzmanlar depremlerle ilgili Nostradamus'un Yüzyıllar adlı kitabındaki bölümleri farklı şekillerde yorumluyorlar.
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Türkiye depremi ne zaman olacak?
Deprem olacağı kehanetine karşı çıkan isim ise Fransız uzman Fontbrune. Fontrune'ye göre Nostradamus'ın deprem kehaneti çoktan gerçekleşti. Kitabın üçüncü cildindeki Türkiye depremi kehaneti Gölcük depremiydi ve yeni bir deprem olmayacak. Ancak kehaneti farklı yorumlayanlar için durum daha korkutucu. Bir dizi uzmana göre Nostradamus'un kehaneti henüz gerçekleşmedi yakın bir gelecekte bir deprem olacak.
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Kehanetler depremle sınırlı değil
Astrolojiden faydalanarak kehanetlerinde kesin zamanlama verileri kullanan ilk kahin olan Nostradamus'un Türkiye kehanetleri depremle de sınırlı değil. Deprem ve savaş Fransız şifre çözücü Jean-Charles De Fontbrune'ye göre, Türkiye ilk olarak ikinci cildin 52'nci dörtlüğünde geçiyor:
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Atina ile savaş
Geceler boyunca yeryüzü sallanacak, sonraki baharda iki kez daha olacak Korent, Efes denizde boğulacak, yiğit şampiyonlar savaşa girecek… Fontbrune'un ismini veremediği bir ülke iki deniz (Ege ve Karadeniz) arasından geçerek Yunanistan ve Türkiye'ye karşı yola çıkacak. Ardından iki ülke askeri savaşa girecek Türkiye ile ilgili ikinci kehanet üçüncü cildin üçüncü dörtlüğünde geçiyor.
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Mars, Merkür ve Ay bir araya gelecek, Güney'de korkunç bir kuraklık görülecek Asya'nın dibindeki toprak sarsılacak Korent ve Efes'te karışıklık…