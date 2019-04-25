Kendi ölümünü bilen kahin Nostradamus'un Türkiye kehanetleri

16. yüzyılda yaşamasına rağmen kehanetleri hala çözülmeye çalışılıyor Nostradamus'un. Birbirinden ilginç kehanetleri gerçekleşen Nostradamus, şimdi ise 2019 yılı kehanetleri konuşulmaya başlandı. Nostradamus'un, şifreli 10 bölümden oluşan kitaplarını çözmeye çalışan araştırmacılar bazı kehanetlerin henüz gerçekleşmediğine inanıyor. Pek çoğu 16. yüzyıl da yazılan kehanetlerinin ne olduğunu ve 2019'da gerçekleşip gerçekleşmedikleri merak ediliyor. Nostradamus'un, 2019 kehanetleri arasında en çok dikkat çeken ise Türkiye ile ilgili olanlar oldu. Nostradamus'un, 2019 kehanetlerine göre bakın Türkiye'de neler yaşanacak.