Kemerliler Atatürk'ü Dumlupınar'da anacak

KEMER Belediyesi'nin 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü onuruna düzenlediği etkinliğe katılacak olan yaklaşık 1000 Kemerli, Başkomutan Mustafa Kemal Atatürk'ün önderliğindeki kahraman Türk ordusunun büyük bir destan yazarak zaferle taçlandırdığı Başkomutan Meydan Muharebesi'nin geçtiği Kütahya ve Afyonkarahisar'daki şehitlikler ve anıtları ziyaret edecek.

DUMLUPINAR İLK HEDEF ANITI'NDA TÖREN

10 Kasım Cumartesi günü saat 07.00'de Kemer Ralli Alanı'nda otobüslerin hareket etmesiyle başlayacak ziyaretlerde ilk durak Kütahya'da bulunan Dumlupınar İlk Hedef Anıtı olacak. Mustafa Kemal Paşa'nın 1 Eylül 1922 tarihinde Büyük Millet Meclisi Ordularına "Ordular ilk hedefiniz Akdeniz'dir, ileri" emrini verdiği bölgede kurulan anıtta, 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü töreni yapılacak. Törende saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, günün anlam ve önemi üzerine bir konuşma yapacak.

ATATÜRK KARARGAHI VE MÜZE ZİYARETİ

Törenin ardından Kurtuluş Savaşı sırasında Gazi Mustafa Kemal'in karargâh olarak kullandığı Atatürk Karargâh Evi ve Dumlupınar Kurtuluş Savaşı Müzesi ziyaret edilecek. Müzede 26 Ağustos 1922'de Afyonkarahisar Kocatepe'den başlayan 30 Ağustos 1922'de Dumlupınar'da büyük zaferle sona eren Başkomutan Meydan Muharebesi'nde kullanılan çeşitli silahlar, kılıçlar, fotoğraflar, belgeler, araç ve gereçler sergileniyor.

TÜM ANITLAR ZİYARET EDİLECEK

Atatürk'ü ve kahraman şehitleri anmak için Kemer'den Kütahya'ya giden Kemerliler, daha sonra Kurtuluş Savaşı boyunca tüm cephelerde şehit düşen vatan evlatları anısına Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yaptırılan Dumlupınar Şehitliği'ni ziyaret edecek. Dumlupınar Şehitliği'nde, şehitliğin yanı sıra Üç Komutan Anıtı, Milisler Anıtı, 500 kişilik sembolik şehit mezarları ve kitabeleri, Şehit Baba- Oğul Anıtı, Mehmetçik Anıtı, Namazgâh ve Şadırvan bulunuyor.

ALBAY REŞAT ÇİĞİLTEPE ŞEHİTLİĞİ'NE ZİYARET

Kemer Belediyesi 10 Kasım Atatürk'ü Anma Günü etkinliğinin son ziyaret noktası ise Afyonkarahisar'da bulunan Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği olacak. Görevini yerine getirmeyi canından aziz bilen 57. Tümen Komutanı Miralay Reşat Bey ve o çevrede şehit düşenlerin anısına yaptırılan Albay Reşat Çiğiltepe Şehitliği'nin girişinde Albay Reşat Çiğiltepe'nin bronzdan yapılmış büstü, ortasında ise çekilmiş bir kılıcı sembolize eden dikili taş ve kitabeleriyle mermerden yapılmış şehit mezarları bulunuyor.

GÜL: ATAMIZI VE TÜM ŞEHİTLERİMİZİ ANACAĞIZ

Etkinliğe gösterdikleri yoğun ilgi dolayısıyla Kemerli hemşehrilerine teşekkür eden Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, "Vefatının 80'inci yıl dönümünde büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarıyla tüm şehitlerimizi anmak amacıyla düzenlediğimiz ziyaretlerimiz öncesinde Atamızın ve tüm şehitlerimizin anıları önünde bir kez daha saygıyla eğiliyorum. Bu anlamlı günde hemşehrilerimle birlikte tarihimizin dönüm noktası olan Büyük Taarruz'un geçtiği Dumlupınar, Kocatepe ve Çiğiltepe'yi ziyaret etmekten büyük onur duyacağım. Ebedi Önderimiz Atatürk'ün komutasındaki kahraman ordumuzun o günün çok zor şartları altında kazandığı büyük zaferin geçtiği toprakları hep birlikte ziyaret edeceğimiz ve şehitlerimizi saygıyla anacağımız zengin bir program hazırladık. Toplamda 1000 Kemerli ile birlikte gitmeyi planlıyoruz. Gezimize tüm hemşehrilerimiz davetlidir" dedi.

KAYITLAR DEVAM EDİYOR

Kemer'de ikamet eden 12 yaş üstü tüm vatandaşlara açık olan geziye başvurmak isteyen Kemerliler, ayrıntılı bilgi ve kayıt için Kemer Belediyesi İletişim Merkezi'nin 4440297 numaralı telefonunu arayabilecek.