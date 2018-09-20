Kemer'deki orman yangını kontrol altına alındı

ANTALYA-Kemer karayolu Beldibi mevki Beydağları ve Olimpos Milli Park sınırları içindeki ormanlık alanda saat 19.30 sıralarında çıkan orman yangını, Orman Bölge Müdürlüğü ekiplerinin karadan yürüttüğü çalışmalarla büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Yangın bölgesine gelerek çalışmaları yöneten Antalya Orman Bölge Müdürü Vedat Dikici, yangının başladığı anda hemen yakınlarda bulunan bir arazözün ilk müdahaleyi yaptığını, ardından bölgeye 15 arazöz daha gönderildiğini belirtti. Dikici, “Yangın rüzgarın etkisiyle yukarı doğru tırmandı. Burası Olimpos ve Beydağları Milli Park sahası içindeki bir alan. Şu anda arkadaşlarımız yangının üst kısmındaki ilerlemesini durdurdu etrafındaki güvenliği almaya çalışıyoruz. Burası sık bir orman, altı da diri örtüyle kaplı, yamaç, gece vakti, tırmanmak zor ona rağmen ekiplerimiz zirveye tırmandılar. Çok kötü bir hava ve aşırı poyraz olmazsa yangını önledik diyebiliriz" dedi.

Yangına sadece karadan müdahale edebildiklerinin altını çizen Dikici, “Gece helikopter havalanmıyor. Gün batımından sonra havacılık kuralları gereği gün hava araçlarımızın çalışma şansı yok. Bu dağlık yörede önlerini görme şansı yok, güvenlik açısından sakıncalı, işçilerimiz ve dozerlerimizle müdahale ediyoruz" diye konuştu.

Dikici yaklaşık 6 hektarlık alanda etkili olan yangına 15 arazöz 90 işçi ve 12 teknik eleman ile müdahale edildiğini sözlerine ekledi.