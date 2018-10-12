Kemer'de kış temizliği

KEMER Belediyesi, ilçede kış hazırlıklarına başladı. Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, tüm mahallelerde, cadde ve sokaklardaki yağmur giderlerini temizliyor. Olası su baskınlarını önlemek için yapılan çalışmalarda mazgallarda zaman içerisinde biriken yaprak ve çöpler, süpürge araçlarıyla vakumlanarak alınıyor. Ayrıca ilçede bulunan tüm okullarda da bahçe temizliği yapıldı. Kemer Belediye Başkanı Mustafa Gül, “Hemşerilerimiz ile birlikte kış aylarını rahat ve huzurlu bir şekilde geçirebilmek için gereken tüm önlemleri alıyoruz. Temizlik ekiplerimiz muhtemel su baskınlarını önlemek için çalışmalarını tamamladı. Daha modern bir Kemer için gece gündüz çalışmaya devam edeceğiz" dedi.