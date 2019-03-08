Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal D'de önemli açıklamalar

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, Kanal D'de Buket Aydın ile seçim özel programında önemli açıklamalarda bulundu. DSP ile ilgili açıklama yapan Kılıçdaroğlu, " Bir siyasal partidir, kendi tercihidir. Bizden ayrılıp da başka bir partiye giden arkadaşlar var. Bunları etik bulmuyorum. "ifadelerini kullandı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan Kanal D'de önemli açıklamalar
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KEMAL Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarının satır başları şöyle;

- Başkan adaylarımız projelerini açıkladı.

- Süt projesini tüm belediyelerde uygulayacağız.

- Bütün mahallelere kreş yapılacak.

- Parti içinde bir sıkıntı yok.

- Türkiye bölgesinin en güçlü ülkesidir. 

(DSP konusu) DSP'yi hiç eleştirmeyeceğim, saygı duyuyorum. Ben bütün ülkücüleri seviyorum. Bir siyasal partidir, kendi tercihidir. Bizden ayrılıp da başka bir partiye giden arkadaşlar var. Bunları etik bulmuyorum. Sayın Sarıgül belediye başkanı olmak istedi. Ben de 'Eyüp Belediye Başkanlığını vereyim' dedim. Orayı istemiyorum dedi.

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