Kelepçeli firar etti... Ekipler peşinde, ablukaya alındı
'Cinsel istismar’ suçundan tutuklanarak polis tarafından teslim edilmek üzere cezaevine getirilen Tarık Gündem (23), görevlilere teslim edildiği sırada açık bulduğu kapıdan kelepçeli olarak firar etti
Saat 19.00 sıralarında meydana gelen olayda, cinsel istismar suçundan polis tarafından gözaltına alınan Tarık Gündem, sorgusunun ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Polis, tutuklanan Tarık Gündem’i Honaz ilçesinin Kocabaş Mahallesi’ndeki cezaevine teslim etmek üzerine götürdü.
Elleri kelepçeli olarak kapıdan içeri alınan Gündem, görevlilerin bir anlık dalgınlığından faydalanarak açık kalan kapıdan koşarak kaçtı. Elleri önden kelepçeli olarak araziye doğru kaçan Gündem, bir süre sonra izini kaybettirdi. Olayın ardından bölgeye çok sayıda jandarma ve polis ekipleri sevk edildi.
Kelepçeli firar etti... Ekipler peşinde, ablukaya alındı
Ekipler, Gündem’in kaçtığı arazide arama çalışması başlattı. Polis ve jandarma, ellerinde fenerlerle bölgede geniş çaplı arama yaptı. Bölgeyi ablukaya alan ekipler, dereleri, ormanlık alanları ve tarım arazilerini didik didik aradı.
Trafik polisleri de yolu keserek araçları tek tek arayıp, geçişlerine izin verdi. Tarık Gündem’i arama çalışmaları devam ediyor.
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