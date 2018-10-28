Kazım Karabekir'in kızı Alanya'da Cumhuriyeti anlattı

ALANYA Belediyesi tarafından “Okuyan Şehir Alanya” sloganıyla Kültür Merkezi’nde açılan kitap fuarı kapsamında gerçekleştirilen söyleşiler sürüyor. Kazım Karabekir Paşa’nın okul yıllarında Cumhuriyetin kuruluşuna kadar geçen süreçte katıldığı savaşları, Kurtuluş Savaşı döneminde Mustafa Kemal Atatürk ve İsmet Paşa ile yaşadığı anıları anlatan Timsal Karabekir, Sarıkamış’ta Rusların Erzurum’a kadar ilerlemesine sebep olan Ermeni ihanetine değindi. Timsal Karabekir’in söyleşisi katılımcılar tarafından sık sık alkışlandı. Söyleşi sonunda Alanya Belediye Tiyatrosu Müdürü Hüseyin Çinal, Timsal Karabekir’e teşekkür ederek Alanya Belediyesi tarafından yayınlanan kitapları hediye etti.

EN ÇOK SATAN KİTAPLAR BU FUARDA DAHA UCUZ

20 yayınevinin katıldığı fuarda en çok satan kitaplar yüzde 20 indirimle satılıyor. Öğrenci ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği fuar, 4 Kasım’a kadar açık kalacak.

