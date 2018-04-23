Kazakistan Alanya Fahri Konsu Cebeci'den 23 Nisan mesajı

23 NİSAN'IN kültürleri bir araya getirerek kaynaştıran tek çocuk bayramı olduğunu belirten Cebeci, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bayram olarak hediye ettiği bu anlamlı gün, milletimizin guru ve coşku günüdür. Bu önemli günde iki kardeş ülke olan Kazakistan-Türkiye ilişkileri karşılıklı kültür alışverişiyle daha da gelişmektedir. Barış ve huzurun kaynağı olan çocuklarımıza Kazak kültürünü şarkı, dans; ülkelerimize özgü geleneksel kıyafetler ve etkinliklerle aşılamak istedik. Bu özel günde tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarız” dedi.