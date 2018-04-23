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Kazakistan Alanya Fahri Konsu Cebeci'den 23 Nisan mesajı

Kazakistan Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Ahmet Cebeci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir basın bildirisi yayınladı

Kazakistan Alanya Fahri Konsu Cebeci'den 23 Nisan mesajı

Kazakistan Cumhuriyeti Alanya Fahri Konsolosu Ahmet Cebeci, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı nedeniyle bir basın bildirisi yayınladı

23 Nisan 2018 Pazartesi 13:18
Kazakistan Alanya Fahri Konsu Cebeci'den 23 Nisan mesajı
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23 NİSAN'IN kültürleri bir araya getirerek kaynaştıran tek çocuk bayramı olduğunu belirten Cebeci, “Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün bizlere bayram olarak hediye ettiği bu anlamlı gün, milletimizin guru ve coşku günüdür. Bu önemli günde iki kardeş ülke olan Kazakistan-Türkiye ilişkileri karşılıklı kültür alışverişiyle daha da gelişmektedir. Barış ve huzurun kaynağı olan çocuklarımıza Kazak kültürünü şarkı, dans; ülkelerimize özgü geleneksel kıyafetler ve etkinliklerle aşılamak istedik. Bu özel günde tüm dünya çocuklarının 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı’nı kutlarız” dedi. 

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KazakistanAlanyaFahri KonsolosAhmet Cebeci23 Nisan
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