Kazak gazetecilerden Başkan Yücel’e ziyaret

KAZAKİSTAN Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen ve yönetimi, Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel’i ziyaret ederek şehirle ilgili bilgi aldı. Ziyarette Kazak misafirlere, Türkiye Gazeteciler Federasyonu (TGF) Genel Başkan Vekili ve Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkanı Mehmet Ali Dim, Başkan Yardımcısı Gaye Coşkun ve ALTAV Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu da eşlik etti.

JOYAMERGEN: “ALANYA’DAN EV ALACAĞIZ”

Ziyarette konuşan Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, Alanya’nın kültürel ve doğal güzelliklerine hayran kaldıklarını söyledi. Şehirdeki insanların çok sıcakkanlı olduğuna vurgu yapan Joyamergen; “Türkiye’ye turist olarak geliyoruz ama Türkiye’ye hayran kalmış gazeteciler olarak geri dönüyoruz. Alanya çok sıcakkanlı insanlardan oluşuyor. Ciddi şekilde Alanya’dan ev almayı düşünüyoruz. Alanya için hep birlikte güzel şeyler yapmak istiyoruz ve ülkelerimiz arasında iş birliğini geliştirmek istiyoruz.” dedi.

YÜCEL: “BİZİM İLK KURALIMIZ GÜLER YÜZ”

Kazak gazetecilerin turizm ile ilgili sorularını yanıtlayan Başkan Yücel, Türkiye’nin turizmi en iyi yapan 5 ülkeden birisi olduğuna vurgu yaptı. Başkan Yücel; “Şehrimizin en önemli geçim kaynaklarının başında turizm geliyor. Türkiye, dünyada turizmi en iyi yapan 5 ülkeden birisi. Turizm konusunda ülkemizin en iyi şehirlerinden birisi de Alanya. En iyi tesisler, en iyi gastronomi ve mutfak kültürü bizim şehrimizde. Eşsiz bir coğrafyaya sahibiz. Bunun yanında tarihi ve kültürel değerlerimiz çok fazla. En iyi hizmet sektörü de bizde. Bunların arasında en önemli ise; bizim ilk kuralımız misafirlerimizi bu şehrimizde güler yüzle ve misafirperver bir şekilde ağırlamak.” dedi.

“GZP HAVALİMANI BÜYÜK KATKI SAĞLIYOR”

GZP-Alanya Havalimanı’nın şehrin ekonomisine ve turizmin gelişimine büyük katkı sağladığını söyleyen Başkan Yücel; “Gazipaşa-Alanya Havalimanı her geçen gün gelişerek büyümeye devam ediyor. Şehrimizin hem dış hem de iç turizmine büyük katkılar sağlıyor. Bunun yanında misafirlerimiz ulaşım sorunu yaşamadan uçaktan iner inmez şehrimize geliyor. Bu hem bizler hem de misafirlerimiz açısından büyük avantaj.” dedi.

“2018 HEDEFİMİZ 400 BİN KAZAK TURİST”

Alanya Turizm Tanıtma Vakfı (ALTAV) ve Alanya Turistik İşletmeciler Derneği (ALTİD) Başkan Yardımcısı Mehmet Dahaoğlu ise; Kazak gazetecilere yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı; “18 milyon nüfuslu Kazakistan'dan 2016'da 126 bin, 2017'de 237 bin yolcu ülkemizi ziyaret etti. 2018 hedefimiz ise 400 binin üzerinde. Kazakistan devletinin yabancı charter seferlerine izin vermemesinden dolayı hedeflerimizi maalesef daha fazla büyütemiyoruz.”

Toplantının ardından Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı Başkanı Naziya Joyamergen, Başkan Yücel’e Kazakistan’ın yöresel kıyafetini hediye ederek hep birlikte hatıra fotoğrafı çektirdiler.