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Kazak gazeteciler ALTAV ile Alanya'ya geldi

Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı üyesi olan 8 Kazak gazeteci, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) öncülüğünde Alanya'ya geldi

Kazak gazeteciler ALTAV ile Alanya'ya geldi

Kazakistan Türk Dili Konuşan Gazeteciler Vakfı üyesi olan 8 Kazak gazeteci, Alanya Turizm Tanıtma Vakfı'nın (ALTAV) öncülüğünde Alanya'ya geldi

06 Mayıs 2018 Pazar 23:36
Kazak gazeteciler ALTAV ile Alanya'ya geldi
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Asiye ELİAÇIK

EKİP dün bütün gün Alanya Teleferik'le kale gezisi, Kızılkule ve Dim mağaralarını gezerek Arkeolog İlhami Yetkin'den Alanya tarihi hakkında bilgiler aldı. Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkan Yardımcısı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla yapılan gezide Kazak gazetecilere Alanya'ya özgü S pasta ve limonata ikramı da yapıldı. Kazak gazeteciler gezi boyunca bol bol fotoğraf çekti.

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Anahtar Kelimeler:
Kazak GazetecilerKazakistan Türk Dili Konuşan
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