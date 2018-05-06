Kazak gazeteciler ALTAV ile Alanya'ya geldi

Asiye ELİAÇIK
EKİP dün bütün gün Alanya Teleferik'le kale gezisi, Kızılkule ve Dim mağaralarını gezerek Arkeolog İlhami Yetkin'den Alanya tarihi hakkında bilgiler aldı. Alanya Gazeteciler Cemiyeti (AGC) Başkan Yardımcısı Gaye Coşkun ve yönetim kurulu üyelerinin de katılımıyla yapılan gezide Kazak gazetecilere Alanya'ya özgü S pasta ve limonata ikramı da yapıldı. Kazak gazeteciler gezi boyunca bol bol fotoğraf çekti.
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