Kazada hava yastığı açıldı, boynu kırılan çocuk hayatını kaybetti

AYDIN'IN Nazilli ilçesinde Süleyman Tülek idaresindeki otomobil ile Nurlan Jafarli idaresindeki otomobil, İstiklal Mahallesi Evranlı Mezarlığı kavşağında çarpıştı. Kazada Süleyman Tülek, eşi Münevver ve 4 yaşındaki oğulları Furkan yaralandı.

HAVA YASTIĞI MİNİK FURKAN'IN BOYNUNU KIRDI

Çevredeki esnafın ve vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen ambulanslarla yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza esnasında ön koltukta annesinin kucağında oturan Furkan'ın çarpışmanın etkisiyle açılan hava yastığına çarparak boynunun kırıldığı öğrenildi. Küçük Furkan, doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamadı.

KIRMIZI IŞIK İHLALİ YAPTI

Kazaya neden olan Nurlan Jafarli'nin kırmızı ışık ihlali yaptığı belirlendi. "Arkadaşlarımın kaza yaptığı bilgisini aldım, yetişmek için hızlı gidiyordum." ifadesini verdiği iddia edilen Azeri sürücü gözaltına alınırken, soruşturma başlatıldı.