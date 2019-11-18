Kaza Alanya'yı sarstı! Dim: Ölüm riski altındalar

ALANYA'DA yaşlı bir kadının, yolun karşısına geçerken sürat motosikletinin çarpması sonucu yaşamını yitirdiği feci kazanın güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı. KGK Genel Başkanı Mehmet Ali Dim "Alanya Çevreyolu’nda bazı noktalara yaya üst veya alt geçidi şart. Tepe ve Sugözü mahalleleri sakinleri şehir merkezine yaya giderken ölüm riski altındalar" dedi.