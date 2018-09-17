Kayserililer MHP gündeminde

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) İlçe Başkanı Mustafa Türkdoğan, Alanya Kayserililer Derneği Başkanı ve Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı Temsilcisi Refik Özdemir’i ağırladı

Kayserililer MHP gündeminde
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Haber: Alper KUTAY

MHP İlçe Teşkilatı’nda gerçekleşen görüşmede hem Alanya’da yaşayan Kayserililerin sorunları, hem de Türk Silahlı Kuvvetleri Güçlendirme Vakfı’nın çalışmaları masaya yatırıldı. Türkdoğan, Alanya Belediyesi’nin çözüme kavuşturacağı sorunları not alarak ilgili birimlere iletme sözü verirken, Özdemir ise kendisini kabul edip sorunları dinleyen Türkdoğan’a teşekkür etti. Öte yandan yerel seçim öncesi Kayserililer Derneği Başkanı Özdemir’in MHP’yi ziyareti ise, “Acaba yerel seçimlerde Kayserililer MHP ile mi çalışacak?” sorularını gündeme getirdi.

Güncelleme Tarihi: 17 Eylül 2018, 22:35
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