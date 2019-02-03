Kayseri'de Dim'e onur ödülü

KÜRESEL Gazeteciler Konseyi (KGK) Kurucu Genel Başkanı Mehmet Ali Dim, KGK Onursal Başkanı Yavuz Donat'la birlikte Türkiye’nin önde gelen gazetecileriyle birlikte Kayseri'de KGK Yerel Medya Meclisi buluşması gerçekleştirdi. Kayseri Gazeteciler Cemiyeti (KGC) Başkanı Veli Altınkaya ev sahipliğindeki buluşmaya Dim ve duayen gazeteci Yavuz Donat’ın yanısıra Türkiye'nin önde gelen gazetecileri ile Melikgazi Belediye Başkanı ve Ak Parti Kayseri BŞB Başkan Adayı Dr. Memduh Büyükkılıç da katıldı.

ERCİYES'TE STRES ATTILAR

Katılımcılar, toplantıların ardından stres atmak için Erciyes Kayak Merkezi’ne gittiler. Erciyes Kayak Merkezi’nin en eğlenceli klasiği haline gelen ‘Artık Çekilmez Oldun’ kızak yarışmasına katılan cemiyet başkanları ve eşleri kıyasıya yarıştılar.

'KGK KUCAKLAYICI ŞEMSİYE'

Dim ve Donat, daha sonra Kayseri Gazeteciler Cemiyeti'nin Medya Başarı Ödülleri Töreni'ne katıldılar. Törende KGC Başkanı Veli Altınkaya'nın ardından kürsüye davet edilen Dim "Medya, yerel, yaygın ve hatta dış medya ile bir bütün. Sorunlarımız, kaygılarımız, endişelerimiz ortak. KGK'nın kuruluş başvurusunu yaptığımız andan itibaren ilk defa vücut bulduğu, ete kemiğe büründüğü yer Kayseri oldu. Kayseri 150 yıllık belediyeye, 109 yıllık basın-yayın hayatına, 39 yıllık KGC'ye, Anadolu'nun en eski kültür hazinesine sahip, müstesna bir şehir. Son dönemde 'Gazetecilik, medya sektörü ayağa düştü, merdivenaltı gazetecilik başladı' yakınmalarını hep duyuyoruz. Özellikle dijital medyanın, sosyal medyanının gelişimi ile sabah erken kalkanın medyacı olduğu bir süreci yaşıyoruz. Kayseri bu açıdan şanslı, tek gazeteciler cemiyeti var. Kayseri, sadece siyasetçileriyle değil gazetecileriyle de güçlü. Oysa birçok il ve ilçede çok sayıda cemiyet var, sadece cemiyet değil, federasyon, konfederasyon enflasyonu da var. Bu durum da itibar kaybı oluşturdu. Bir açılım yapalım, gazetecilik meslek örgütlenmesini daha stabil ve statik bir yörüngeye oturtalım diye düşündük. Meslek büyüğümüz, duayen gazeteci Sayın Yavuz Donat'ın ışık tutmasıyla KGK'yı kurduk. KGK'nın ana faaliyet konusu medya ve KGK kucaklayıcı bir şemsiye. Bu şemsiye için adım attık. Süreç devam ediyor. Cumhurbaşkanımızın onayıyla en geç mart ayında kuruluşu gerçekleştirmeyi planlıyoruz" dedi. KGK'nın yarı resmi bir kuruluş olduğunu belirterek KGK hakkında detaylı bilgiler veren Dim, sözlerini "KGK kuruluşundaki en önemli aktör olan KGC ve Veli Altınkaya başkanıma sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum" diyerek tamamladı. KGC Başkanı Veli Altınkaya, gecede Mehmet Ali Dim'e 'Onur Ödülü' verdi. Dim'in ödülünü AK Parti Kayseri Milletvekili İsmail Tamer takdim etti.

Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2019, 21:14