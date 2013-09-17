Kaymakamlıktan yağmur uyarısı

"Yapılan son değerlendirmelere göre, bugün Marmara'nın güneyi, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ile zamanla Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun batısında aralıklarla sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde yağış geçişleri bekleniyor. Yağışların sabah ilk saatlerde Kıyı Ege'de, öğle saatlerinden itibaren Antalya'nın doğusu ile Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinde, akşam ve gece saatlerinde Doğu Akdeniz bölge genelinde kuvvetli, İskenderun Körfezi ve Hatay kıyılarında çok kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. Rüzgârın yarın güney ve güneybatı yönlerden Batı Akdeniz kıyıları ile Doğu Anadolu'nun batısında kuvvetlice, Doğu Akdeniz'de kuvvetli olarak esmesi bekleniyor.

Beklenen kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışın neden olabileceği ani sel, yerel su baskını, yağış anında ani kuvvetli rüzgar, yerel su hortumu oluşma riski ile ulaşımda aksamalara karşı tedbirli olunması gerekmektedir."

Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada, bugün yurdun büyük bir bölümünde yağış beklendiği belirtildi ve şu bilgiler verildi: