Kaymakamlık'tan vatandaşın yüzünü güldüren çalışma

GÜNDOĞMUŞ Kaymakamı Mustafa Üner, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kaymakam Üner, şimdi de besicilik yapan vatandaşlara, üretime ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Gündoğmuş'ta besiciliği geliştirmek ve verimi arttırmak için harekete geçen Kaymakam Üner, devlet-vatandaş işbirliği ile bir dizi çalışma yaptıklarını ve gerekli şartları sağlayan herkesin desteklemelerden yararlanabileceğini söyledi. Kaymakam Üner'in talimatıyla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Gündoğmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kaynaklı her bir aileye 25 koyun, 1 adet koç verilmek üzere Koyunculuk Projesi hazırlandı.
İKİ YIL GERİ ÖDEMESİZ DESTEK
Koyunların Anadolu Merinosu ırkından olacağı, 1-2 yaş arasındaki koyunların kuzulu olarak dağıtılacağı bildirildi. Projeye göre, ailelere dağıtılacak koyun ve koçların bedeli ilk yıl geri ödemesiz olacak. İkinci yıldan itibaren eşit taksitler halinde 5 yıl geri ödeme imkanı sağlanacak. Sigorta bedelleri ile ilk yıl kaba ve kesif yem ile işçilik giderleri projeden karşılanacak. İlaç ve veterinerlik masrafları yararlanıcıya ait olacak. Proje faydalanıcıları çiftçi sigortası yaptıracaklar. İlk 3 aylık sigorta ücreti SYDV tarafından karşılanacak. Yararlanıcı adaylarının ahıra sahip olmaları ve hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamaları gerekiyor. İlgilenen çiftçilerin Gündoğmuş Tarım İlçe Müdürlüğü'ne veya Gündoğmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmaları gerekiyor.
DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?
Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay.
Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.
Son Güncelleme: 20.03.2015 15:44