Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU KÖŞE YAZILARI
BİST
ALTIN
DOLAR
STERLİN
EURO
E-devlet'te bir hizmet daha! Vasiyetname sorgulama geliyor
E-devlet'te bir hizmet daha!
Alanya - Antalya Hava Durumu - 13 Mart 2018
Alanya - Antalya Hava Durumu...
Yeni Alanya Gazetesi iş ve eleman ilanları - 12 Mart 2018
Yeni Alanya Gazetesi iş ve...
Günlük Burç Yorumu - 12 Mart 2018 Pazartesi
12 Mart Günlük Burç Yorumu

Kaymakamlık'tan vatandaşın yüzünü güldüren çalışma

Gündoğmuş Kaymakamı Mustafa Üner, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kaymakam Üner, şimdi de besicilik yapan vatandaşlara, üretime ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir dizi çalışma başlattı

Kaymakamlık'tan vatandaşın yüzünü güldüren çalışma

Gündoğmuş Kaymakamı Mustafa Üner, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kaymakam Üner, şimdi de besicilik yapan vatandaşlara, üretime ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir dizi çalışma başlattı

20 Mart 2015 Cuma 16:01
Kaymakamlık'tan vatandaşın yüzünü güldüren çalışma
banner404
GÜNDOĞMUŞ Kaymakamı Mustafa Üner, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kaymakam Üner, şimdi de besicilik yapan vatandaşlara, üretime ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Gündoğmuş'ta besiciliği geliştirmek ve verimi arttırmak için harekete geçen Kaymakam Üner, devlet-vatandaş işbirliği ile bir dizi çalışma yaptıklarını ve gerekli şartları sağlayan herkesin desteklemelerden yararlanabileceğini söyledi. Kaymakam Üner'in talimatıyla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Gündoğmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kaynaklı her bir aileye 25 koyun, 1 adet koç verilmek üzere Koyunculuk Projesi hazırlandı.
İKİ YIL GERİ ÖDEMESİZ DESTEK
Koyunların Anadolu Merinosu ırkından olacağı, 1-2 yaş arasındaki koyunların kuzulu olarak dağıtılacağı bildirildi. Projeye göre, ailelere dağıtılacak koyun ve koçların bedeli ilk yıl geri ödemesiz olacak. İkinci yıldan itibaren eşit taksitler halinde 5 yıl geri ödeme imkanı sağlanacak. Sigorta bedelleri ile ilk yıl kaba ve kesif yem ile işçilik giderleri projeden karşılanacak. İlaç ve veterinerlik masrafları yararlanıcıya ait olacak. Proje faydalanıcıları çiftçi sigortası yaptıracaklar. İlk 3 aylık sigorta ücreti SYDV tarafından karşılanacak. Yararlanıcı adaylarının ahıra sahip olmaları ve hiçbir sosyal güvenceye sahip olmamaları gerekiyor. İlgilenen çiftçilerin Gündoğmuş Tarım İlçe Müdürlüğü'ne veya Gündoğmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı'na başvurmaları gerekiyor.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

Son Güncelleme: 20.03.2015 15:44
Anahtar Kelimeler:
GündoğmuşKoyunculuk ProjesiMustafa üner
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
Antalya'da denize falezlerden inmeye çalışınca ölümden döndü
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
‘Kızılay’a yapılan kan bağışı arttı’
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti
Kemal Kaçmaz'ın eşi Emine Kaçmaz vefat etti

banner470

banner477

banner452

banner449

English Russian

banner472

banner381

banner479

banner386

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim