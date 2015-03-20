Kaymakamlık'tan vatandaşın yüzünü güldüren çalışma

GÜNDOĞMUŞ Kaymakamı Mustafa Üner, çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor. Kaymakam Üner, şimdi de besicilik yapan vatandaşlara, üretime ve ilçe ekonomisine katkı sağlamak amacıyla bir dizi çalışma başlattı. Gündoğmuş'ta besiciliği geliştirmek ve verimi arttırmak için harekete geçen Kaymakam Üner, devlet-vatandaş işbirliği ile bir dizi çalışma yaptıklarını ve gerekli şartları sağlayan herkesin desteklemelerden yararlanabileceğini söyledi. Kaymakam Üner'in talimatıyla İlçe Gıda, Tarım ve Hayvancılık Müdürlüğü tarafından Gündoğmuş Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) kaynaklı her bir aileye 25 koyun, 1 adet koç verilmek üzere Koyunculuk Projesi hazırlandı.

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