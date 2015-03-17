Kaymakam Tanrıseven harıl harıl

KAYMAKAM Tanrıseven, tüm daire amirleri ile Alanya Gençlik Merkezi'nde bir araya gelerek değerlendirme toplantısı yaptı. Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven’in daire amirleri ile bir araya geldiği toplantıda vatandaş odaklı hizmet anlayışı ve 2015 turizm sezonu öncesi kurumların yaptığı hazırlıklar gibi konular ele alındı. Tanrıseven, "Temel prensibimiz Alanya’da yaşayan ve tatile gelen yerli yabancı herkese eşit, süratli ve kaliteli hizmet etmek olmalıdır" dedi.

'TALEPLERİ KISA SÜREDE DEĞERLENDİRİN'

Alanya Kaymakamı Dr. Hasan Tanrıseven, toplantıda kamu kurumların hizmetleri, aksaklığa mahal vermeden yerine getirmesi gerektiğini ifade ederek, özellikle vatandaş taleplerinin bekletilmeden en kısa sürede cevaplandırılması gerektiğini söyledi. Tanrıseven, ayrıca yaklaşan turizm sezonu ile ilgili tüm kurumların kendi görev alanları ile ilgili hazırlıkları tamamlamasını ve en iyi şekilde hizmet edilmesini istedi. Tanrıseven başkanlığında yapılan toplantıya İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Ömür Saka, İlçe Jandarma Komutanı Alper Çetinkaya, Sahil Güvenlik Komutanı Gökhan Sayar, Kaymakamlık Yazı İşleri Müdür Arzu Tuncel ve tüm daire amirleri katıldı.