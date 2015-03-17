Kaymakam Tanrıseven: 'Bayrağımıza sahip çıkacağız'

ALANYA Kaymakamı Hasan Tanrıseven, Çanakkale Zaferi'nin 100. yıldönümüyle ilgili bir basın bildirisi yayınladı. Çanakkale Zaferi’nin 100. yılını kutladıklarını ifade eden Kaymakam Tanrıseven, açıklamasında şu ifadelere yer verdi: "Çanakkale, dönemin en büyük küresel güçlerine karşı, bir karış toprak bile vermemek için kanı ve canı ile vatan topraklarını mühürleyen milletimizin, vatanın bütünlüğü ve bağımsızlığı uğrunda neleri göze alabileceğinin bir göstergesidir. Tarih boyunca verilen savaşlarda olduğu gibi Çanakkale'de, Kurtuluş Savaşı'nda, Kore Savaşı'nda, Kıbrıs Barış Harekatı'nda, Doğu ve Güneydoğu'da terörle mücadele sırasında, gözlerini kırpmadan canlarını feda eden şehitlerimizin yakınları ve kahraman gazilerimiz, milletimize bırakılmış en kutsal emanetlerdir. Milletimiz, mukaddes vatanımızın korunması için canlarını ortaya koyan şehitlerini ve gazilerini hiçbir zaman unutmayacak, onların bıraktıkları kutsal mirasa, vatanımıza ve bayrağımıza onurla sahip çıkacaktır. Bugün ay yıldızlı bayrağımızın altında huzur ve güven içerinde, başımız dik olarak yaşıyorsak bunu şehit ve gazilerimize borçluyuz. Bu duygu ve düşüncelerle, Çanakkale Zaferi'nin 100. yıldönümünü kutluyor, 18 Mart Şehitler Günü'nde bu toprakları bize vatan kılan, başta Büyük Komutan Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi rahmet, minnet ve saygı ile anıyorum."