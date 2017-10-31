Kaymakam Ruslarla bir araya geldi

ZİYARETE Kaymakam Harputlu’ya Rusya Federasyonu Konsolosu İvan Stepanov da eşlik etti. Harputlu, Türkiye-Rusya ilişkileri açısından derneğin önemli bir işleve sahip olduğunu belirterek, dernek Başkanı Ekaterina Gündüz ve yönetimine başarılar diledi. Ziyarette dernek faaliyetleri hakkında bilgi alan Stepanov ise, dernek çalışmalarına verdiği destekten dolayı Kaymakam Harputlu'ya teşekkür etti.