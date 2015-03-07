Kaymakam Özdemir: Bugüne kadar hep sustum..

ALANYA Kaymakamı Erhan Özdemir, Berlin'deki ITB Turizm Fuarı'yla ilgili açıklama yapmak üzere idari birim amirleriyle toplantı yaptı. Alanya Öğretmenler Evi'ndeki toplantıda konuşan Kaymakam Özdemir, ortada bir sosyal medya savaşı var. Herkes herkesi bir yerlere yamamaya çalışıyor. Bugüne kadar sustum, bundan sonra da susmaya devam edeceğim. Sadece şunu vurgulamak istiyorum: Devletin kimseyle kavgası, gürültüsü olmaz. Bu makamı rencide ettirmememiz gerekiyor. Ben herhangi bir partini dostu da düşmanı da değilim. Bizler tarafsızlığımızı bozmadan siyasete karışmadan yol almak zorundayız. Eğer siyasetin içinde falancı, filancı, o partici, bu partici olacaksak o zaman devlet adamlığını atalım, biz de siyasete girelim. Benim kaymakam olarak siyasi kulvara girmem demek burada bir kaymakama da ihtiyaç olması demek. Ben burada benden başka bir kaymakama ihtiyaç duyulmaması için çırpınıyorum." dedi.

Sözlerine devletin temsil edildiği Kaymakamlık makamını kimsenin rencide etmemesi gerektiği konusunda ricalarla devam ettiren Kaymakam Özdemir, "Herkesten rica ediyorum, kimse makamı ne rencide etsin ne de makamın rencide edilmesine izin versin. Bizler o kaymakam, bu kaymakam, şu parti, bu parti kavramı içerisinde olamayız." dedi.

Son olarak ITB Berlin Turizm Fuarı'nı da değerlendiren Kaymakam Özdemir, "Her sene turizmciler ağlarlar, sonra bir şekilde toparlanır. Eğer bir yerde boşalma varsa bir başka yerde de dolar. Burada önemli olan fiyat kırılmaması ve Her şey Dahil (HD) sisteminin yeniden düzenlenmesi gerekiyor.

Kalite çok düşük olunca fiyatlar da haliyle çok düşük oluyor. Dünyayı bir kenara bırakarak birbirimizi yumruklayarak rekabet etmeye çalışıyoruz." dedi.