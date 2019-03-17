Kaymakam okulları inceledi

KAYMAKAM Ali Sakar Bu kapsamda son olarak Gazi Mustafa Kemal, İstiklal Şehit Süleyman Gür, Akalan, Av. Kemal Akça ve Fadime Tuncer ilk/ortaokullarını ziyaret ederek, öğrencilerle bir araya geldi. Naile Bilgiç Büyükballı Anaokulu'nu da ziyaret eden kaymakam Sakar, minik öğrencilerle oyun oynayarak, kısa süre de olsa vakit geçirdi. Okul idarecilerinden bir eksiklerinin olup olmadıklarını soran Kaymakam Ali Sakar, okullar hakkında bilgi aldı. Okullar ile ilgili okul yönetimi, öğretmenler ve öğrenciler ile görüşen Kaymakam Sakar, sıkıntıları yerinde görüp ivedilikle giderilmesi için çalışma başlattı. Kaymakam Ali Sakar, okul ziyaretleri esnasında 18 Mart Şehitleri Anma Günü ve Çanakkale Deniz Zaferi'nin 104'üncü yıldönümü etkinlikleri kapsamında tiyatro gösterisi hazırlayan öğrencileri de bir süre izledi. Öğrencilere başarılar dileyen Kaymakam Sakar, öğrencilerle yakından ilgilenerek, okul ziyaretlerine devam edileceğini bildirdi.