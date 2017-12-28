Kayıp genç kız otogarda bulundu

EDİNİLEN bilgiye göre, dün evden ayrılan Fatmagül Berk’in akşam eve dönmemesi üzerine ailesi durumu polise bildirdi. Kayıp ihbarıyla harekete geçen polis ekipleri, il genelinde arama çalışmasına başladı. Bugün akşamüzeri Yunusemre Mahallesi üzerinde gezintiye çıkan 85 yaşındaki Halil Torun, bir ağacın yanında çanta buldu. Bulduğu çantanın içini kontrol eden yaşlı adam cep telefonu ile bir genç kızın kimliğiyle karşılaştı. Çantanın sahibini bulmak için polise bilgi veren yaşlı adamın ihbarı üzerine, olay yerine AFAD ve çok sayıda polis ekibi sevk edildi.

Kayıp genç kızın çantasının dere yatağında çıkmasıyla olaya cinayet şüphesiyle bakan polis, 100 kişilik arama ekibiyle dere yatağını gece boyunca taradı. Çantayı bulan yaşlı adamın ifadesi doğrultusunda arama çalışmalarını sürdüren polis ve AFAD ekiplerinin, dere yatağında arama çalışmalarında sonuç alınamadı.

GENÇ KIZ OTOGARDA BULUNDU

Kahramanmaraş'ta salı günü iş aramak için evden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Fatmagül Berk, Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından Kahramanmaraş Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde bulundu. Ailevi nedenlerden dolayı evinden ayrıldığı öğrenilen genç kız, polis tarafından emniyete götürüldü.