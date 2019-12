Kayıp dağcılarla ilgili heyecanlandıran gelişme! Ayak izlerine rastlandı ancak...

İÇİŞLERİ Bakanlığı, Mert Alparslan ve Efe Sarp isimli 2 dağcının yürüyüş yapmak amacıyla gittikleri Uludağ'da kaybolmalarına ilişkin yazılı açıklama yaptı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, "Bursa/Osmangazi İlçesi Jandarma Komutanlığı sorumluluk alanında Mert Alparslan ve Efe Sarp adlı 2 dağcının yürüyüş yapmak maksadıyla gittiği Uludağ Bölgesinde kaybolduğu ihbarının alınması üzerine, kayıp dağcıları bulmak üzere hemen arama kurtarma çalışmaları başlatılmıştır. Uludağ Jandarma Karakol Komutanlığı ve JAK Timleri tarafından yapılan araştırmada, kayıp dağcılara ait aracın, Uludağ 1'inci Oteller girişinde, yol kenarında park halinde olduğu tespit edilmiştir. Söz konusu alanda Jandarma Asayiş Timi, Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi, AFAD, BURKA ekiplerince gece saatlerine kadar sürdürülen aramalarda kayıp dağcılara ulaşılamamıştır" denildi.

'HENÜZ ULAŞILAMADI'

Açıklamada, Uludağ Göller Bölgesinde bugün devam eden arama kurtarma çalışmalarına, 1 Jandarma Asayiş Timi, 1 JAK Timi, 2 Jandarma Özel Harekat ( JÖH) timi, 20 AFAD personeli, 8 AKUT Personeli ile Sivil Toplum Kuruluşları (STK) destek ekipleri olmak üzere toplam 85 personel katıldığı, ancak kayıp dağcılara henüz ulaşılamadığı ifade edildi. Arama çalışmalarına 1 Jandarma helikopteri ile havadan da keşif yapılarak destek verildiği kaydedildi.

ARAMA ÇALIŞMALARI DEVAM EDİYOR



Uludağ'da kaybolan dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmaları, havanın kararmasıyla da devam ediyor. 80 kişilik ekip, 21 saattir haber alınamayan 2 genci bulmak için, eksi 3 derece hava sıcaklığında çalışmaşlarını sürdürüyor. Arama-Kurtarma çalışmaları hakkında bilgi veren Nilüfer Arama Kurtarma (NAK) Başkanı Fatih Işık, bölgede 50 metre aralıklarla iki ayak izine rastlanıldığını ancak bu izlerin dağcılara ait olduğu konusunde net bir bilgiye sahip olmadıklarını ifade etti. Işık şöyle konuştu:



''Şu an için, kayıp dağcılarla ilgili herhangi bir gelişme yok. Arazide yoğun bir arama çalışması var. Dün akşam saatlerinde aileler kayıp müracaatı yapmış. İlk etapta, jandarma ve AFAD ekipleri çalışmalarını yaptılar. Bu sabah itibarıyla çalışmalar devam etti. Şu an NAK, AFAD ve Jandarma arazide. Var gücümüzle arıyoruz. Kayıp dağcılara dair herhangi bir emareye ulaşamadık. Hava sıcaklığı şu an sıfırın altında 3 derece. Dolayısıyla oldukça soğuk ve bu da çalışmaları güçleştiriyor. Bölgede yetkili merciler tarafından cep telefonu sinyali alınmaya çalışıldı ancak bölgenin önü çok açık, farklı baz istasyonlarından farklı noktalardan sinyaller geliyor. Bu da yerlerinin tespiti noktasında sorun yaşatıyor. Yerlerinin tespiti konusunda net bir gelişme henüz yok. Oldukça uzak bölgelere kadar ulaşıldı. Arazi yapısı sebebiyle oldukça zorlayıcı bir güzergah. İnsan gücüyle arama yapıldığında çok zorlayıcı bir çalışma yürütülüyor.''



'AYAK İZİNE RASTLANDI'



Arama-Kurtarma çalışmalarına Jandarma Özel Harekat ekiplerinin de destek vereceğini kaydeden Işık, 50 metre aralıklarla bulunan ayak izleri ile ilgili de şu değerlendirmeyi yaptı:



''Ayak izlerine rastlandı, ancak onların ayak izi olup olmadığına dair net bir bilgi yok. Saklıgöl bölgesinden iki çift ayak izi bulundu ama onlara ait olup olmadığını bilmiyoruz. Arama kurtarma ekipleri izleri takip ediyor. Dağcıların biri, dün akşam eşiyle görüşmüş. 'Zirveye doğru yürüyüşe geçiyoruz.' diye bilgi vermiş ve ondan sonra irtibat kesilmiş."

GECE GÖRÜŞLÜ VE ISIYA DUYARLI UÇAKLAR, ARAMAYA KATILDI



Uludağ'da kaybolan dağcılar Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı arama çalışmalarında 24 saat geride kaldı. Hava koşulları dikkate alındığında zamana karşı mücade sürdürülürken, arama-kurtarma çalışmalarına Tunceli'de bulunan Jandarma Genel Komutlanlığı'na bağlı gece görüşlü ve ısıya duyarlı 2 'İnsanlı Keşif Uçağı', Bursa'ya geldi. Uludağ semalarında dolaşan 2 uçak, Efe Sarp ve Mert Alpaslan'ı bulmak için arama çalışmalara havadan destek vermeye başladır. Bu arada bölgede bulunan 130 kişilik arama-kurtmarma ekib de, karadan arama faaliyetlerini sürdürüyor.