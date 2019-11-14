Kayıp dağ keçileri jandarma tarafından bulundu
Alanya'da kaybolan 17 adet Dağ Keçisi Jandarma ekipleri tarafından bulunup sahibine teslim edildi.
GÜNCEL 14.11.2019, 16:39
EDİNİLEN bilgiye göre, Yumaklar Mahallesi Gölcük mevkiinde İbrahim Karadayı isimli vatandaş, kendisine ait olan (17) adet küçükbaş Dağ Keçisinin çalındığını ihbar etti. İhbar üzerine herekete geçen Serik İlçe Jandarma Komutanlığı Asayiş Timleri, JASAT, Olay Yeri İnceleme Timi ve Antalya İl J.K.lığı İstihbarat Unsuru ile müşterek olarak arazide geniş çaplı arama başlatıldı. Ormanlık ve kayalık alanda kaybolan (17) adet küçükbaş hayvan bulanarak sahibine teslim edildi.
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