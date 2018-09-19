Kayıp çobanın cesedini annesi buldu

Tokat’ın Erbaa ilçesinde, kayıp olarak aranırken, annesi Sebiha Kayabaşı tarafından cansız bedeni bulunan çoban Yavuz Kayabaşı (27), gözyaşlarıyla toprağa verildi

Kayıp çobanın cesedini annesi buldu
banner404

KEÇİ çobanlığı yapan ve bekar olan Yavuz Kayabaşı (27), dün sabah hayvanlarla birlikte gittiği araziden geri dönmedi. Kendisinden haber alamayan ailesi araziye çıkarak genci aramaya başladı. Dün yapılan aramalardan sonuç çıkmadı. Havanın kararmasıyla arama çalışmalarını sona erdiren aile sabah saatlerinde Yavuz Kayabaşıın güttüğü keçileri buldu. Anne Sebiha Kayabaşı ise oğlunun hayvanları otlatmak için sıklıkla gittiği alanları taramaya devam etti. Akşam saatlerinde anne Kayabaşı, Üç Tepeler mevkiindeki ormanlık alanda oğlunu hareketsiz halde yerde yatarken buldu. Annenin seslerini duyan çevredekilerin ihbarıyla olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri, Yavuz Kayabaşıın öldüğünü belirledi. Vücudunda her hangi bir yara izine rastlanmazken, sadece baş kısmında küçük bir hasar olduğu belirlendi. Polisin olay yerinde yaptığı incelemenin ardından Kayabaşı'nın cesedi, kesin ölüm nedeninin belirlenmesi amacıyla otopsi için Erbaa Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor.

Güncelleme Tarihi: 19 Eylül 2018, 21:31
YORUM EKLE
Gönder
SIRADAKİ HABER
Şeyhin yatına 1 milyon liralık akaryakıt ve yemek...
Şeyhin yatına 1 milyon liralık akaryakıt ve yemek...
  1. TURİZM

banner470

banner477

banner452

banner449

banner487

banner481

banner472

banner479