Kayıp Alzheimer hastası yaşlı adam mezarlıkta bulundu
Antalya'da kaybolan Alzheimer hastası Bekir Çam (76) jandarma ekiplerince mezarlıkta bulundu. Kayıp olduğundan habersiz yaşlı, ailesine teslim edildi
GÜNCEL 22.10.2019, 19:39 22.10.2019, 19:45
ANTALYA'NIN bağlı Yelten mahallesinde ailesinin bir anlık dalgınlığı sonucu Alzheimer hastası 76 yaşındaki Bekir Çam kayboldu. Ailesinin başvurusu üzerine Korkuteli İlçe Jandarma Komutanlığına bağlı Bozova Karakol Komutanlığı ekipleri bölgede arama çalışması başlattı. Bu sabah saatlerinde Çam, Yelten mahallesi Aydede Kavağı Mezarlığında bulundu.
Sağlık durumu iyi olan, kaybolduğunun farkında olmayan Çam ailesine teslim edildi. Yaşlı adamın yakınları jandarmaya sarılarak teşekkür etti.
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