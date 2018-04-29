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Kaybolan yamaç paraşütü sporcusu ölü bulundu

Yamaç paraşütü yapan sporcudan haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda paraşütçünün cesedine ulaşıldı.

Kaybolan yamaç paraşütü sporcusu ölü bulundu

Yamaç paraşütü yapan sporcudan haber alınamaması üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda paraşütçünün cesedine ulaşıldı.

29 Nisan 2018 Pazar 18:13
Kaybolan yamaç paraşütü sporcusu ölü bulundu
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MANİSA'NIN Saruhanlı ilçesinde yamaç paraşütü yapan sporcudan haber alamayan yakınlarının ihbarı üzerine başlatılan arama kurtarma çalışmaları sonucunda paraşütçünün cesedine ulaşıldı.

İNMEK İÇİN ATLAYIŞ YAPAN YAMAÇ PARAŞÜTÇÜSÜNDEN HABER ALINAMADI

Yamaç paraşütü sporcusu Tuncay Öğüt (62), dün öğlen saatlerinde arkadaşlarıyla birlikte İzmir'den Manisa Saruhanlı'ya bağlı Halitpaşa Mahallesi'ne yamaç paraşütü yapmak için geldi. Saat 15.00 sıralarında Çınaroba Mahallesi'ndeki 1120 rakımlı dağdan Salihli'ye inmek üzere atlayış yapan Öğüt'ten bir daha haber alınamadı.
ARAMA ÇALIŞMALARI BAŞLATILDI

Kendisinden haber alamayan arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgede jandarma, AFAD, AKUT, Manisa Telsiz Radyo Amatörleri ve Arama Kurtarma Derneği (MAT) ekipleri tarafından arama çalışmaları başlatıldı.
PARAŞÜTÇÜNÜN CENAZESİNE ULAŞILDI

Gece boyu süren arama çalışmaları sonucu bugün saat 12.00 sıralarında Öğüt'ün cenazesine ulaşıldı. Öğüt'e ait paraşütün nasıl düştüğü henüz belirlenemezken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı. Öğüt'ün cansız bedeni otopsi yapılmak üzere İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

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