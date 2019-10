'Kaybeden Alanya olur'

ALANYA'NIN yeni nesil kanalı Dim Web TV'de her hafta salı akşamları canlı olarak ekranlara gelen Dim TV Spor, önceki akşam yayınlanan bölümü ile izleyicileri ekranlara kilitledi. Yeni Alanya Spor Müdürü Cemali Aygır'ın sunduğu, usta spor yazarı Uğur Veysel Okşar'ın da yorumları ile renk kattığı program yine gündemi belirledi. 5-2 gibi farklı bir skorla kazanılan Çaykur Rizespor maçının öncesi ve sonrası, tribünlerde yaşanan gerginlik ve daha birçok konunun ele alındığı Dim TV Spor'da usta yorumcu Uğur Veysel Okşar, tribünlerde gerginlik çıkaran taraftarlar için açtı ağzını, yumdu gözünü.

'HUZURSUZLUK ÇIKARMAYIN'

Alanyaspor'un Rizespor karşısında 3-0 öndeyken tribünlerde çıkan gerginliği eleştiren Okşar, "Tribünlerde şahısların kendi egoları için yapılan hiçbir şey kabul görmez ve ne kadar iyi şeyler yapmışsan hepsi bir anda biter. Stadyumlarda iki türlü taraftar vardır. Biri maçı sonuna kadar desteklemek için kurulan gruplar, diğeri de maç izlemek ve haftasonunu değerlendirmek için gelen seyirciler... Rizespor maçında Güney Kale tribününden Maraton tribününe yapılan 'Maraton dışarı' tezahüratı son derece yanlıştır ve kutuplaşmaya yol açar. Bir grup, tezahürata karşılık vermedi diye bunu yaparsa, bunun adı kendini bu tribünlerin sahibi görmektir ve bu o grubu tekrarı halinde antipatik yapar. Başkan ve yönetim de bu duruma kayıtsız kalmaz. Takım bu durumda iken umarım tekrarlanmaz. Ayrıca bu gruplar kendilerine yağ çekenleri değil, iyilikleri için eleştirenleri dinlerler ise sağlıklı ilerlerler" dedi.

'ÇAKIR EYYAMCI BİR HAKEMDİR'

Aytemiz Alanyaspor-Çaykur Rizespor maçının hakemi Cüneyt Çakır'ı da sert bir dille eleştiren Okşar, Çakır'ın eyyamcı bir hakem olduğunu söyledi. Okşar, "Cüneyt Çakır'ın Avrupa'da ne yaptığı veya en iyi hakem olduğu beni ilgilendirmez. Kazandık diye kimse gündeme getirmiyor. Rizespor maçında atılması gereken rakip bir oyuncu ve eyyamdan verilen bir penaltı oldu. Bu sene zaten 8 maçımızda da VAR'a gidilmedi. VAR ne için var, belli değil. Ayrıca Cüneyt Çakır'ın VAR hakemi Özgüç Türkalp olursa nasıl çağırsın. Allah Alanyaspor'a yardımcı olsun. Ya maç o hatalı penaltı ile 1-1 bitseydi ne olacaktı. Anlamadığım şey, kazanınca bunu anlatan kimse yok" dedi.

'EFECAN GÖREVİNİ YAPTI'



Geçtiğimiz hafta dedesini kaybeden Aytemiz Alanyaspor'un yıldız futbolcusu Efecan Karaca da programda unutulmadı. Başarılı futbolcuya başsağlığı dileyen Uğur Veysel Okşar, "Geçtiğimiz 18 Ekim'de Sarıyerspor'un eski futbolcusu olan, Efecan'ı da büyüten ve yetiştiren İbrahim Amca vefat etti. Efecan 3 gün sonra maça çıktı ve her zamanki gibi görevini yaptı. Bu özverili hareketi için oyuncumuza teşekkür eder, başsağlığı dileriz" dedi.

'3 MAÇ YÖNÜMÜZÜ BELİRLER'

Programda Alanyaspor'un gelecek 3 haftada yapacağı maçların belirleyici bir özelliği olacağını söyleyen Uğur Veysel Okşar, "Bu hafta oynayacağımız Gaziantep, sonrasında Başakşehir ve Trabzon maçları, birbirinden zorlu üst düzey bir mücadele şeklinde olacaktır. Bu maçları kayıpsız geçersek bambaşka bir tablo ile karşı karşıya kalabiliriz. Bu 3 maçta sıfır da çekebiliriz. Bu yüzden bu maçlar önümüzü görmekte önemli hale gelmiştir" şeklinde konuştu.

'HER ŞEY YÖNETİMDEN BEKLENMEZ'

Uğur Veysel Okşar, taraftarların da her türlü istek ve şikayetlerinde Alanyaspor yönetimine seslenmesini eleştirdi. Her şeyin yönetimden beklenmemesi gerektiğini ifade eden Okşar şöyle konuştu: "Ne yazık ki, taraftarlarımız en basit bir tartışmada veya başka bir sorunda şikayette bulunuyor. Eğer bu dediğiniz gibi aşk ise ve bu aşk Süper Lig'de yaşanıyorsa bazen görmemeniz gerekir. Taraftar üzerine yapılan her şey reyting alıyor, bazı programlar da bunu yaparak sevimli hale gelebilir ama bu doğru değil. Bize kızsınlar sorun değil ama biz doğruyu söyleyeceğiz. Stadyumda görev yapan jandarma ve güvenlik toplumsal bir organizasyonda görev yapıyor ve her ayrıntıyı düşünmek zorundadır. Biz genel sorunlara bakmalıyız. Zaten bunları da gündeme alarak sonuçlanmasını sağlıyoruz."