Kayahan'dan üzücü haber

29 Mart’ta 66 yaşını kutlamaya hazırlanan sanatçı, güçsüz düşünce, İpek Açar eşini hastaneye kaldırdı. Eşi Açar’ın dönem dönem kemoterapi tedavilerine devam eden Kayahan’ın başından, bir an olsun ayrılmadığı öğrenildi. Sanatçıyı ziyaret eden ilk isim ise Nilüfer oldu. Şu anda sağlık durumu iyiye giden Kayahan’ın, Nilüfer’e hasta yatağında “Hadi iyileşince bir de televizyon programı yapalım” diye teklifte bulunduğu söylendi. Sanatçının ayrıca basın danışmanından,Nilüfer’le birlikte sahneye çıktıkları konser görüntülerini
izlemek için istediği ifade edildi.
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Son Güncelleme: 24.03.2015 08:23