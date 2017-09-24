Kayadan elde ettiğini iddia etti!.. 'Bu sıvıyı elbise üzerine döktüğünüzde...'

BOZÖYÜK İlçesi'nde sıhhi tesisatçılık yapan Naci Mercan, ismini vermediği bir madeni kayadan yanmayan ve yangın söndürme özelliği olan bir sıvı elde ettiğini öne sürdü. Sıvının orman yangınlarının söndürülmesinde de kullanılabilineceğini anlatan Mercan, bu sıvıyı geliştirmek için yetkililerden destek beklediğini söyledi. Bu sıvının patentini almak istediğini belirten Mercan, şu iddialarda bulundu:

"Daha önce temizlik ürünleri üzerinde araştırmalar yapmıştım. Bazı buluşlar da gerçekleştirmiştim. Tesadüfen bir kayanın fermantasyonunda bir sıvı elde ettim. Bu sıvı orman yangınlarının söndürülmesine de katkı sağlayacak bir sıvı. 45 ton su ile söndürülen bir yangını, içerisine bu sıvadan konulmuş olan 5 ton su ile söndürebilirsiniz. Ayrıca elbise üzerine sıvı sıkıldığında bu elbise yanmıyor. Sıvının döküldüğü elbise yıkanmadığı sürece uzun süre yanmama etkisini de uzun süre sürdürüyor. Özel laboratuvarlarda yaptırdığımız analizlere göre bu sıvının anti bakteriyel özelliği de var. Bu sıvıyla ilgili çalışmalarımı sürdürüyorum."