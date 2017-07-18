Kavgadan sonra ilk kez konuşan Terim, 2 cümlelik yorum yaptı

GEÇTİĞİMİZ günlerde İzmir'in Çeşme İlçesi'ne bağlı Alaçatı beldesinde Türkiye Futbol Direktörü Fatih Fatih Terim ve damatları ile Selahaddin Aydoğdu arasında yaşanan tartışma çok konuşulmuştu.
"KONUŞMAMIZ DOĞRU OLMAZ"
Terim, bugün Atatürk Havaalanı'ndan İstanbul'a geldi. Eşi Fulya Terim ile VIP bölümünden çıkan deneyimli çalıştırıcı, yaşanan olayla ilgili olarak, "Yargıya itikal etti. Konuşmamız doğru olmaz" açıklamasında bulundu.
Daha sonra Terim ailesi havaalanından aracıyla ayrıldı.
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