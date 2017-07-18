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Kavgadan sonra ilk kez konuşan Terim, 2 cümlelik yorum yaptı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Alaçatı'da yaşanan kavga olayının ardından İstanbul'a geldi, "Olay yargıya intikal etti. Konuşmamız doğru olmaz." dedi

Kavgadan sonra ilk kez konuşan Terim, 2 cümlelik yorum yaptı

Türkiye Futbol Direktörü Fatih Terim, Alaçatı'da yaşanan kavga olayının ardından İstanbul'a geldi, "Olay yargıya intikal etti. Konuşmamız doğru olmaz." dedi

18 Temmuz 2017 Salı 12:05
Kavgadan sonra ilk kez konuşan Terim, 2 cümlelik yorum yaptı
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GEÇTİĞİMİZ günlerde  İzmir'in  Çeşme İlçesi'ne bağlı  Alaçatı beldesinde  Türkiye  Futbol Direktörü  Fatih  Fatih Terim ve damatları ile Selahaddin Aydoğdu arasında yaşanan tartışma çok konuşulmuştu.

"KONUŞMAMIZ DOĞRU OLMAZ"

Terim, bugün  Atatürk Havaalanı'ndan  İstanbul'a geldi. Eşi  Fulya Terim ile VIP bölümünden çıkan deneyimli çalıştırıcı, yaşanan olayla ilgili olarak, "Yargıya itikal etti. Konuşmamız doğru olmaz" açıklamasında bulundu.

Daha sonra Terim ailesi havaalanından aracıyla ayrıldı.

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