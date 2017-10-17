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Kavga ettiği müsteşar görevden alınınca canlı yayında göbek attı

Nihat Doğan, kavga ettiği müsteşar Kenan İpek'in görevden alındığını öğrenince "Ankara'dan çok güzel bir haber aldım." dedi ve canlı yayında göbek atmaya başladı

Kavga ettiği müsteşar görevden alınınca canlı yayında göbek attı

Nihat Doğan, kavga ettiği müsteşar Kenan İpek'in görevden alındığını öğrenince "Ankara'dan çok güzel bir haber aldım." dedi ve canlı yayında göbek atmaya başladı

17 Ekim 2017 Salı 14:49
Kavga ettiği müsteşar görevden alınınca canlı yayında göbek attı
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ADALET Bakanlığı Müsteşarlığı görevinde bulunan ve eski Adalet Bakanı  Kenan İpek görevden alındı. İpek, geçtiğimiz aylarda şarkıcı  Nihat Doğan'la yaşadığı polemikle gündeme gelmişti.

NİHAT DOĞAN CANLI YAYINDA SERT SÖZLER SÖYLEMİŞ SONRA ÖZÜR DİLEMİŞTİ

Bir televizyon programında FETÖ soruşturmasında yargılanan infaz koruma memurlarının adliyeye "şık" kıyafetlerle çıkarılmasını eleştirerek, "alçak gardiyanlar" ifadesini kullanan şarkıcı  Nihat Doğan'a,  Adalet Bakanlığı Müsteşarı  Kenan İpek tepki göstermişti.

KENAN İPEK DE KARŞILIK VERMİŞTİ

İpek yayınladığı mesajda "Bir TV kanalında, şarkıcı olduğu söylenen ve haber programına ne için katıldığı anlaşılamayan kişinin Ceza İnfaz Personelimize yönelik Ağır hakaretler içeren sözleri, sorumluluk bilinci ve üstün görev anlayışıyla görevini yerine getiren Personelimizi derinden üzmüştür. Bu şahsın Tüm Ceza İnfaz personelimize yönelik hakaret içeren sözler sebebiyle hukuk zemininde gereğine tevessül edilecektir" demişti.


"SEN KİMSİN?"

Nihat Doğan da kendisine bu sözlerle tepki gösteren  Kenan İpek'e "Sen kimsin. Müsteşar da neymiş. Kim tanır seni" sözleriyle yanıt vermişti.  Nihat Doğan, aynı günün akşamı yayınladığı mektupla da defalarca özür dilemişti. Doğan, "Sayın müsteşarım terbiye sınırlarını aştım. İnanın attığınız twiti anlamadan yorumladım" ifadelerini kullanmıştı.

CANLI YAYINDA GÖBEK ATTI

Nihat Doğan, bugün yaptığı program sırasında telefonuna gelen mesajla büyük sevinç yaşadı. "Çok güzel bir haber aldım." diyen Doğan, canlı yayında göbek attı.

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Anahtar Kelimeler:
Nihat DoğanKenan Ipek
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