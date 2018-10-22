'Katledilenler bu ülkenin aydınlık yarınlarıydı'

CUMHURİYET Halk Partisi İlçe örgütü, 21 Ekim 1999 tarihinde bombalı bir saldırı sonucu katledilen Ahmet Taner Kışlalı için bir açıklama gerçekleştirdi. İlçe Başkanı Sefa Çorbacı yaptığı açıklamada Kışlalı nezdinde bütün Cumhuriyet aydınlarını andıklarını ifade ederken 'Tam 19 yıl önce Türkiye çok önemli bir değerini bombalı saldırı ile yapılan bir suikastte yitirdi. Akademisyen, yazar, eski kültür bakanı Prof. Dr. Ahmet Taner Kışlalı evinin önünde, arabasına konan bomba ile öldürüldü. 'Kemalizm, geçmişin bekçiliği değil geleceğin öncülüğüdür' diyen Ahmet Taner Kışlalı’yı Cumhuriyet Halk Partisi olarak saygıyla minnetle anıyoruz. 21 Ekim 1999 tarihinde Kışlalı nezdinde bu ülkenin aydınlık yarınları katledilmek istenmiştir. Muammer Aksoy, Uğur Mumcu, Bahriye Üçok, Ahmet Taner Kışlalı ve ismini sayamadığım bütün Cumhuriyet aydınlarını özlemle anıyoruz. Katilleri tanıyoruz. Unutmadık, unutturmayacağız' şeklinde konuştu.