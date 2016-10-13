'Katar'da da popüleriz'

ALANYALI Türkiye Bisiklet Federasyonu (TBF) Başkanı Emin Müftüoğlu, Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) Yönetim Kurulu Üyesi ve UCI Dağ Bisikleti Komisyonu Başkanı sıfatıyla, Katar'ın başkenti Doha'da gerçekleştirilen UCI Road World Championship 2016'da Türkiye ve Alanya'yı temsil ediyor. 9 Ekim'de başlayan ve 16 Ekim'de sona erecek olan organizasyonun yöneticileri arasında yer alan ve ödül törenlerine katılan Müftüoğlu, bu ülkede Türkiye ve Alanya'nın popüleritesi karşısında çok mutlu olduğunu söyledi. Artan petrol fiyatları ve sahip olduğu doğalgaz rezervleri sayesinde kişi başına düşen gelire göre dünyanın en zengin ülkesi olan Katar'da özellikle Alanya inşaat sektörü tarafından yapılan tanıtımın oldukça etkili olduğunu gözlemlediğini söyleyen Müftüoğlu "Katarlılar Alanyalı olduğumu öğrenince, Alanya'nın turizm cenneti olduğunu, çok sayıda Katarlı'nın Alanya'dan ev aldığını söylediler. Konuştuğumuz çok sayıda Katarlı da Alanya'dan ev almayı düşündüklerini vurguladılar. Tüm bunlar mutluluk vericiydi" dedi.



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