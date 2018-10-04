Kaş’ta 2 dünya, 1 Türkiye rekoru kırıldı

ALINAN sonuçlara göre, İtalyan Alessia Zecchini ve Ukraynalı Natalia Zharkova, paletsiz sabit ağırlık (CNF) disiplininde 70 metreye dalarak bayanlarda yeni dünya rekorunu paylaştı. Eski dünya rekoru, 65 metrelik derecesiyle Zharkova’ya aitti.

Ülkemizden milli sporcu Derya Can, sabit ağırlık (CWT) branşı bayanlar kategorisi yarışlarında 85 metre dalışıyla Türkiye rekoru kırdı. Derya Can, bu sonuçla 82 metre kendisine ait rekoru geliştirdi.

Sabit ağırlık (CWT) disiplininde erkeklerde Rusya'dan Alexey Molchanov, yaptığı 123 metrelik dalışıyla 122 metre kendisine ait rekoru geliştirerek yeni dünya rekoru kırdı.