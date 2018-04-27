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Kaşpazarı şenliğe hazır

Alanya, Gazipaşa, Anamur ve Bozyazı ilçelerinin buluşma noktası olarak bilinen Kaşpazarı Gavuranlığı Mevkii'nde Bahar Şenliği’nin 4’üncüsü yapılacak

Kaşpazarı şenliğe hazır

Alanya, Gazipaşa, Anamur ve Bozyazı ilçelerinin buluşma noktası olarak bilinen Kaşpazarı Gavuranlığı Mevkii'nde Bahar Şenliği’nin 4’üncüsü yapılacak

27 Nisan 2018 Cuma 22:56
Kaşpazarı şenliğe hazır
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ÖNCEKİ gün Gazipaşalı kurum amirleri tarafından gezilen şenlik alanında güvenlik tedbirleri için incelemeler tamamlandı. Gazipaşa Kaymakamı Nurullah Kaya ve beraberindeki heyet ile gezilen şenlik alanında, 6 Mayıs’ta Gazipaşa ve Akseki’den yaklaşık 200 güvenlik görevlisi mesai yapacak. Sorunsuz bir şenlik için ellerinden geleni yaptıklarını belirten Şenlik Komitesi Başkanı Bülent Ecevit Efe, “Kaymakam bey ve komutanlarımızla inceleme yaptık. 200 askerimiz ve jandarma trafik ekiplerimiz şenlik günü burada olacak. Cumartesi günü saat 10.00’da, göreve başlayacak olan kolluk kuvvetlerimiz gece orada kalacaklar ve Pazar günü saat 17.00’ye kadar şenlik alanında görev yapacaklar. Hedefimiz, halkımızın sorunsuz şekilde eğlenmesidir. Bunun için keşif çalışmalarımız tamamlandı” diye konuştu. Şenlik hakkında da bilgiler veren Efe, “Her yıl bahar ayında yaptığımız şenlikle, Gazipaşa-Alanya-Anamur ve Bozyazı’da bulunan binlerce vatandaşı bir araya topluyoruz. Bu yıl 6 Mayıs Pazar günü dördüncüsünü düzenleyeceğimiz bahar şenliğimize tüm Gazipaşa halkını bekliyoruz. Bu yıl sloganımız 'bayrağını kap gel'. Hazırlıklarımız neredeyse tamam. Yollarımız yapıldı. Dün tuvaletlerimiz kuruldu. Geleneksel eğlence aracımız olan cıngırtlak kuruldu. Yörük göçümüz olacak. Bunun için develerimiz, hayvanlarınız, her şeyimiz hazır. Rüzgar paraşütü yapacak olan sporcularımız incelemelerini tamamladı. Hava koşulları uygun olursa, havada dev bir Türk bayrağı açmayı planlıyoruz” dedi. 

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AlanyaGazipaşaAnamurKaşpazarı Gavuranlığı MevkiiBahar
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