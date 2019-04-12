'Kasımpaşa'yı yenmeliyiz'

SPOR Toto Süper Lig'de yarın Kasımpaşa ile sahasında karşılaşacak olan Antalyaspor'da, teknik direktör Bülent Korkmaz, gazetecilerle bir araya geldi. Basın toplantısında, sezonda son 7 haftaya gelindiğini dile getiren deneyimli teknik adam, "Ne olursa olsun bu maçı kaybetmememiz gerekir. Alacağımız her puan ve ya galibiyet bu senenin finaline yaklaştıracak. Bu senenin geçiş dönemi olduğunu ve bu dönemde alabileceğimiz maksimum puanı almak istediğimiz söylüyorum. Önümüzdeki maçı kayıpsız geçirip, hedefimize ulaşmak istiyoruz" dedi. Antalyaspor'un oynadığı maçlarda ikinci golü kalesinde görmesinin ardından farklı yenilgi aldığının hatırlatılması üzerine Korkmaz, "Çabuk kopuyoruz oyundan genel anlamda. Totalde 4-5 maçta yediğimiz golün yarısını yedik. Doğru işler yapıyoruz ama oyundan kopmamızın sebebi bir an önce gol bulma isteği. Sezonun ikinci yarısı kopmaları yaşıyoruz. İkinci golü yedikten sonra oluyor. Oyuna müdahale etmek istiyoruz. Oyuncularla da bunu konuştuk. Bunu yaşamasak maçın bitimine kadar oyuna ortak olacağız, en azından kaybetmeden maçı bitirebileceğiz. Bu hafta inşallah olmaz. Sonrasında ligde altımızda olan takımlarla oynayacağız. Sonraki haftalarda bunu yaşamamamız lazım" ifadelerini kullandı.

