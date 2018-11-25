Kasım sonunda deniz keyfi

TÜRKİYE'NİN neredeyse genelinde kar ve soğuk hava dalgası yaşanırken, Antalya’da vatandaşlar ve turistler denizin ve güneşin tadını çıkarıyor. Hava sıcaklığı ile deniz suyu sıcaklığının 20 derece, nem oranın ise yüzde 50 olarak ölçüldüğü kentte güneşli havayı fırsat bilen vatandaşlar dünyaca ünlü Konyaaltı sahiline akın etti. Denizin ve güneşin tadını çıkaran vatandaşlara köpekler de eşlik etti. Bazı aileler muhteşem manzara eşliğinde piknik yaparken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

“Bu mevsimde bu havayı bulmak kolay değil”

Kayseri’den Antalya’ya gelen Göksel Mızrak, “Antalya’nın denizi ve havası, doğası çok güzel. Bu mevsimde bu havayı bulmak kolay değil” dedi. Gözünden ameliyat olduğu için denize giremediğini belirten Mukadder Sarıtaş ise, “Muhteşem bir hava. Antalya halkına verilen bir nimet bu. Dünyada böyle bir şey yok. Denize giriyoruz, deniz suyu da çok sıcak ama sağlığımdan dolayı giremedim” dedi.