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Kaş'ta hortum korkuttu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki ünlü Patara Plajı'nda denizde çıkan hortum sera üreticilerini korkuttu.

Kaş'ta hortum korkuttu

Antalya'nın Kaş ilçesindeki ünlü Patara Plajı'nda denizde çıkan hortum sera üreticilerini korkuttu.

25 Mart 2018 Pazar 12:28
Kaş'ta hortum korkuttu
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KAŞ Patara Plajı'nda denizin üstünde dün akşam saatlerinde hortum çıktı. Yeşilköy, Ova, Kınık, Çavdır, Palamut ve Çayköy mahallelerindeki sera üreticileri hortum nedeniyle korkulu anlar yaşadı. Birçok sera üreticisi seralarının havalandırmalarını kapattı. Denizin üstünde bir süre kalan hortum daha sonra gözden kayboldu. Bölgedeki sera üreticileri de derin bir nefes aldı.

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