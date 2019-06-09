Kaş-Kekova-Patara'da bisiklet yolları yapımı başladı

ÇEVRE ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, Birleşmiş Milletler (BM) Biyoçeşitlilik ve Ekosistem Hizmetlerinde Hükümetlerarası Bilim Politikası Platformu'nun yayınladığı son rapora göre gelecekte küresel anlamda 1 milyondan fazla türün yok olma tehlikesi altında olduğunu söyledi. Aynı araştırmaya göre geçen on yılda Avrupa'daki kara türleri nüfusunun yüzde 42 azaldığını aktaran Kurum, aşırı avlanma nedeniyle dünyanın en kalabalık bölgesi olan Asya-Pasifik'te kullanılabilir balık stoklarının da sıfıra inebileceğini belirtti. Kurum, Afrika'da 305 bin 7754 kilometreden fazla arazinin doğal kaynakların aşırı kullanımı, erozyon, tuzlanma ve kirlilik nedeniyle bozulduğunu dile getirdi. Türkiye'nin ise birçok ülkeye göre çevre koruma ve korunan alanlar bağlamında uzun süredir verilen büyük emekler sayesinde önemli bir noktaya geldiğini anlatan Kurum, şöyle konuştu:

'TÜRKİYE, DÜNYADA ÜÇ SICAK NOKTA BARINDIRAN ÜLKELERDEN BİRİSİ'

"Taraf olduğumuz Barselona Sözleşmesi (Akdeniz’in Kirliliğe Karşı Korunması Sözleşmesi) ve bağlı protokol ile 18 özel çevre, koruma bölgesi ilan edildi. Bu temelde 2009-2014 yılları arasında Küresel Çevre Fonu destekli 'Türkiye'nin Deniz ve Kıyı Koruma Alanları Sisteminin Güçlendirilmesi Projesi', Bakanlığımızca yürütüldü ve pek çok eylem planı, yönetim planı ve bölgesel politikalar geliştirilerek koruma-kullanma dengesine ilişkin Akdeniz Havzası'na özel bir 'korunan alanlar ağı' oluşturuldu. Türkiye, dünyadaki 37 ayrı bitki coğrafyasından Avrupa-Sibirya, Akdeniz ve İran-Turan olmak üzere üç farklı bitki coğrafyası bölgesinin kesişme noktasıdır. Dünyada biyolojik çeşitlilik açısından zengin ve acil koruma altına alınması gereken 34 sıcak noktanın üçü de (Kafkasya, Akdeniz, İran-Anadolu) yine ülkemiz sınırları içerisinde bulunuyor. Bu özellik ile Türkiye, dünyada Güney Afrika ve Çin ile birlikte üç sıcak nokta barındıran üç ülkeden birisidir. Ülkemizin yaklaşık yüzde 9'u korunan alan statüsündedir. Bakanlığımız her yıl korunan alanlarını yüzde 20 arttırarak 2023 yılı itibariyle korunan alanları ülke yüzölçümünün yüzde 17'sine ulaştırmayı hedeflemektedir." Korunan alanlarla ilgili olarak planlama çalışmalarının 'Ekosistem Temelli Planlama' olarak yeniden ele alınmasına ilişkin çalışmalar yapıldığını aktaran Kurum, sözlerini şöyle tamamladı: "Korunan alanların yer aldığı Büyükşehir Belediyeleri ile tüm il ve ilçe belediyelerimizin hem planlama hem de uygulama bağlamında yeşil alt yapı ve ekosistem hizmetleri ile ilgili olarak bilgilendirilmeleri ve desteklenmeleri sağlanacak. Korunan alanlarda bisiklet kullanımının arttırılarak emisyonun azaltılması amacıyla Köyceğiz-Dalyan, Fethiye-Göcek, Kaş-Kekova-Patara ve Datça-Knidos Özel Çevre Koruma Bölgeleri ile Bodrum-Milas-Yatağan Doğal Sit Alanları'nda bisiklet yolları yapımı işine başlanılmıştır."