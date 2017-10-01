Karşı tarafı suçlamak için verdikleri ifade bile yalan çıktı

AYDIN Otoyolu'ndaki, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik'in yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, teslim olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes'in yanındaki arkadaşı Kenan Doğru'nun ifadesindeki "Çarptığımız aracın arka lambaları silikti" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ailenin yola çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde aracın lambalarının yandığı görülüyor.

KARŞI TARAFI SUÇLAMAK İÇİN SÖYLEDİKLERİ İFADE BİLE YALAN

Emrah Serbes'in kazadan hemen sonra alkol testinin yapılmasını ve hastaneye gitmeyi kabul etmemesi üzerine ailenin şüphesi üzerine derinleştirilen soruşturmada Serbes kadar arkadaşı Kenan Doğru'nun da gerçekleri konuşmadığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili ifadesinde "Çarptığımız aracın arka lambaları silikti" diyen Doğru'nun ifadesinin ortaya çıkan görüntülerle gerçeği yansıtmadığı belgelendi.

BİR BABA VE KIZI ÖLMÜŞTÜ

Aydın Otoyolu Torbalı Kavşağı yakınlarında 22 Eylül'de meydana gelen kazada İzmir'den Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki otomobile, arkadan gelen iddiaya Kenan Doğru'nun kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik, Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren baba ve kızının cansız bedenleri, Manisa'nın Soma İlçesi'nde toprağa verildi.

KAZADAN 6 GÜN SONRA İTİRAF GELDİ

Kazadan 6 gün sonra ise 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar Emrah Serbes, sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru'nun üstlendiğini söyledi. Adliyeye giderek teslim olan Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı.