Galeriler Yazarlar Anketler E-Gazete
Antalya 26°
parçalı az bulutlu
ASAYİŞ GÜNDEM BÖLGE TURİZM POLİTİKA SPOR MAGAZİN GÜNCEL EKONOMİ TÜRKİYE ANKET YAŞAM SONDAKİKA DÜNYA ANTALYA ALANYA HAVA DURUMU
BİST
102908
ALTIN
146.793
DOLAR
3.5607
STERLİN
4.7579
EURO
4.2018
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Yazıcılar ‘cep’e girdi
Teröre karşı yapay zeka geliyor! Adı: ASTARUS
Teröre karşı yapay zeka geliyor!...
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük Burç Yorumu
01 Ekim 2017 Pazar- Günlük...
banner468

Karşı tarafı suçlamak için verdikleri ifade bile yalan çıktı

Emrah Serbes'in bir baba ve kızını öldürdüğü kazayı üstlenen arkadaşının "Çarptığımız aracın arka lambaları silikti." ifadesinin yalan olduğu görüntülerle kanıtlandı

Karşı tarafı suçlamak için verdikleri ifade bile yalan çıktı

Emrah Serbes'in bir baba ve kızını öldürdüğü kazayı üstlenen arkadaşının "Çarptığımız aracın arka lambaları silikti." ifadesinin yalan olduğu görüntülerle kanıtlandı

01 Ekim 2017 Pazar 14:35
Karşı tarafı suçlamak için verdikleri ifade bile yalan çıktı
banner404

AYDIN Otoyolu'ndaki, 59 yaşındaki Ayhan Özçelik ve kızı 16 yaşındaki Zeynep Özçelik'in yaşamlarını yitirdiği kazaya kendisinin kullandığı aracın neden olduğunu itiraf ederek, teslim olan 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar  Emrah Serbes'in yanındaki arkadaşı Kenan Doğru'nun ifadesindeki "Çarptığımız aracın arka lambaları silikti" iddiasının gerçek olmadığı ortaya çıktı. Ailenin yola çıkarken güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerinde aracın lambalarının yandığı görülüyor.

KARŞI TARAFI SUÇLAMAK İÇİN SÖYLEDİKLERİ İFADE BİLE YALAN

Emrah Serbes'in kazadan hemen sonra alkol testinin yapılmasını ve hastaneye gitmeyi kabul etmemesi üzerine ailenin şüphesi üzerine derinleştirilen soruşturmada Serbes kadar arkadaşı Kenan Doğru'nun da gerçekleri konuşmadığı ortaya çıktı. Kazayla ilgili ifadesinde "Çarptığımız aracın arka lambaları silikti" diyen Doğru'nun ifadesinin ortaya çıkan görüntülerle gerçeği yansıtmadığı belgelendi.

BİR BABA VE KIZI ÖLMÜŞTÜ

Aydın Otoyolu  Torbalı Kavşağı yakınlarında 22  Eylül'de meydana gelen kazada  İzmir'den  Aydın yönüne giden Ayhan Özçelik yönetimindeki otomobile, arkadan gelen iddiaya Kenan Doğru'nun kullandığı otomobil çarptı. Çarpmanın şiddetiyle savrulan Özçelik'in kullandığı otomobil taklalar attı. Kazayı gören diğer sürücülerin durumu bildirmesi üzerine gelen sağlık ekipleri, sürücü Ayhan Özçelik ve kızı Zeynep Özçelik'in hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada ağır yaralanan Nilgün Özçelik ise  Torbalı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yolda kalbi duran ve yapılan müdahalelerle hayata döndürülen Nilgün Özçelik,  Ege Üniversitesi Hastanesi'ne sevk edildi. Burada tedaviye alınan ve yoğun bakıma alınan kadının hayati tehlikesinin devam ettiği belirtildi. Kazada yaşamını yitiren baba ve kızının cansız bedenleri,  Manisa'nın  Soma İlçesi'nde toprağa verildi.

KAZADAN 6 GÜN SONRA İTİRAF GELDİ

Kazadan 6 gün sonra ise 'Behzat Ç.'nin senaristi, yazar  Emrah Serbes, sosyal medya üzerinden kazada sürücünün kendisi olduğunu ve arkadaşı Kenan Doğru'nun üstlendiğini söyledi. Adliyeye giderek teslim olan  Emrah Serbes, tutuklanırken, kazadan sonra tutuklanan Kenan Doğru ise serbest bırakıldı.

DİM WEB TV UYGULAMASINI İNDİRDİNİZ Mİ?

Haberleri ve canlı yayınları ile gündemi belirleyen
Alanya'nın yeni nesil televizyonu DİM WEB TV izlemek artık çok kolay. 

Samsung, LG vb android telefonlar için Google Play Store'dan
iPhone telefonlar, iPad ve iPod'lar için AppStore'dan indirebilirsiniz.
İyi Seyirler.

banner355
Anahtar Kelimeler:
Ege Üniversitesi HastanesiTorbalı Devlet HastanesiEMRAH SERBESTORBALIManisa
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat!. Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Büyük şok! Galatasaraylı eski futbolcu AIDS'e yakalandı
Büyük şok! Galatasaraylı eski futbolcu AIDS'e yakalandı
Dehşet! Tuvaletini yaparken bebeğini tuvalete düşürdü
Dehşet! Tuvaletini yaparken bebeğini tuvalete düşürdü
Sanal kumarda şaşırtan rakam! Yılda 50 milyar lira harcanıyor
Sanal kumarda şaşırtan rakam! Yılda 50 milyar lira harcanıyor

banner452

banner457

banner449

English Russian

banner459

banner381

banner344

banner386

banner349

Galeriler Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar

    Çevreyolu, Hasbahçe Kavşağı, Hacı Yusuflar Sok. No. 14/A 07400 Alanya / Antalya Türkiye.

    +90 242 250 50 50

    © Copyright 2017 Yeni Alanya Gazetesi - Dim Medya A.Ş

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim